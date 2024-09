10 raças de cachorros mais inteligentes do mundo - campeão do ranking pode surpreender; veja

Entre aqueles que amam cachorros, uma das características mais aprecidadas é a inteligência, especialmente nos momentos de brincadeiras, tarefas e obediência. Dentro deste cenário, algumas raças de cães se destacam pelas maiores capacidades de compreensão e agilidade.

Em seu livro "A Inteligência dos Cães: um guia sobre os pensamentos, emoções e o mundo interior dos nossos amigos caninos", o pesquisador norte-americano Stanley Coren conduziu um estudo sobre o tema, classificando 140 raças de acordo com sua habilidade de seguir comandos e responder ao controle humano. Com base nesses dados, ele elaborou um ranking das raças de cães mais inteligentes do planeta.

Originalmente publicado em 1994 e atualizado em 2006, o livro do neuropsicólogo tornou-se uma obra de referência tanto para entusiastas de cães quanto para profissionais da área, por causa da análise detalhada da capacidade cognitiva dos cães.

De acordo com o pesquisador, as raças mais inteligentes são aquelas que rapidamente compreendem novos comandos e conseguem lembrar-se deles sem a necessidade de constantes reforços.

Coren destacou as dez raças mais notáveis em termos de obediência e inteligência funcional, observando que esses cães costumam aprender comandos com poucas repetições e respondem ao primeiro comando cerca de 95% das vezes, quase sempre de forma imediata.

Outros fatores a serem considerados

O pesquisador também destaca que, apesar dessas classificações, há uma grande variação individual dentro de cada raça. O desempenho de um cão pode ser influenciado significativamente pelo tipo de treinamento que recebe e pelo ambiente em que vive. Assim, embora algumas raças tenham uma predisposição natural para a obediência e o trabalho, o papel do treinador e a qualidade do treinamento são essenciais para maximizar o potencial do animal.

Essas raças, notórias por sua inteligência, não apenas exibem habilidades impressionantes em aprendizado e obediência, mas também estabelecem laços profundos com seus donos, tornando-se companheiros excepcionais em diversas atividades. Se você procura um cão que aprenda rapidamente e responda bem aos comandos, essas são as raças a considerar.

Conheça a seguir as 10 raças de cachorros mais inteligentes do mundo

Border Collie

Reconhecido por sua extraordinária capacidade de aprender e executar tarefas complexas, o Border Collie ocupa a primeira posição no ranking. Esses cães são amplamente empregados em trabalhos de pastoreio e em competições de obediência, destacando-se por sua inteligência excepcional e habilidades de trabalho.

Poodle

Além de serem amplamente apreciados como cães de companhia, os Poodles são reconhecidos por sua excepcional inteligência e adaptabilidade. Eles se destacam em modalidades como agility e provas de obediência, demonstrando grande facilidade para aprender e executar comandos com precisão.

Pastor Alemão

Amplamente utilizado em missões policiais e de resgate, o Pastor Alemão é uma raça que alia inteligência notável a um forte instinto de proteção. Essa combinação faz dele um cão altamente eficiente em tarefas que exigem disciplina, coragem e lealdade.

Golden Retriever

Reconhecidos por sua lealdade e comportamento amigável, os Golden Retrievers também se destacam em tarefas de assistência e resgate. Sua inteligência, paciência e capacidade de trabalho fazem deles excelentes companheiros em missões de apoio, como cães-guia ou de resgate em situações de emergência.

Doberman Pinscher

Essa raça é conhecida por sua notável capacidade de treinamento e rápida resposta aos comandos, o que a torna uma escolha frequente para serviços de guarda. Sua obediência e disposição para aprender fazem dela uma excelente aliada em tarefas de proteção e segurança.

Pastor de Shetland

Pequeno em tamanho, mas extremamente ágil e inteligente, o Pastor de Shetland é um competidor de destaque em provas de obediência e agility. Sua rapidez e capacidade de aprendizado o tornam um excelente parceiro em competições que exigem precisão e destreza.

Labrador Retriever

Entre os cães mais populares do mundo, o Labrador se destaca por sua inteligência e habilidade em trabalhos de assistência e terapia. Sua natureza amigável e facilidade de treinamento o tornam um excelente cão de serviço em diversas funções, incluindo suporte emocional e ajuda a pessoas com necessidades especiais.

Spaniel Anão Continental

Conhecido como Papillon, essa raça se destaca por sua vivacidade e incrível capacidade de aprendizado rápido. Apesar de seu porte pequeno, o Papillon é altamente inteligente e ágil, sendo frequentemente elogiado por sua facilidade em aprender novos comandos e executar tarefas com precisão.

Rottweiler

Com um instinto protetor acentuado e uma notável capacidade de aprendizado, o Rottweiler é uma raça frequentemente treinada para funções de guarda e proteção. Sua lealdade e força fazem dele um cão confiável e altamente eficaz nessas tarefas.

Boiadeiro Australiano

Conhecido por sua energia inesgotável e impressionante habilidade de pastoreio, o Boiadeiro Australiano é uma raça que necessita de desafios e atividades para se manter mentalmente estimulado. Extremamente trabalhador e inteligente, ele se destaca em funções que exigem foco e obediência, sendo ideal para tarefas intensas e dinâmicas.