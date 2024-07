Os EUA definem novas regras para a entrada de cães no país; veja como ficou

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira, 31, que a partir desta quinta-feira, 1º, a entrada de cães no país estará sujeita a novas regras estabelecidas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e pelo Serviço de Inspeção da Saúde Animal e Sanidade Vegetal do Departamento de Agricultura americano (APHIS/USDA).

O novo modelo do Certificado Veterinário Internacional (CVI) para a exportação de cães para os EUA estará disponível no painel de certificados e requisitos no site do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Os donos de cães que já tinham autorização para viajar com seus pets segundo as regras anteriores precisarão solicitar uma nova, já que as antigas autorizações serão descontinuadas.

O Mapa informou também que a nova solicitação do e-CVI para os EUA deverá ser feita exclusivamente por um médico veterinário.

Segundo nota emitida pela pasta, os passageiros devem entrar em contato com suas companhias aéreas para se informar sobre os procedimentos específicos que cada empresa está adotando para garantir que todos os requisitos para a entrada dos cães sejam cumpridos.

Como emitir o Certificado Veterinário Digital

Para viagens com cães e gatos aos EUA, a emissão do Certificado Veterinário Internacional Eletrônico (e-CVI) é feita de forma digital.

A solicitação de emissão do e-CVI deve ser feita dentro dos dez dias anteriores do embarque para gatos e dentro de cinco dias para cães — a validade nesse destino é para apenas uma viagem.

O site do Mapa disponibiliza as normas para o trânsito de animais de estimação estão entre os serviços mais acessados pela população.