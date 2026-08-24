'Niu Lai–Lá': filme mais lucrativo da história custou US$ 200 e arrecadou US$ 5 milhões

"Niu Lai–Lá vem a vaca", em tradução livre, é o filme mais lucrativo da história. A animação chinesa se tornou febre no país e já acumulou cerca de US$ 5 milhões (R$ 26 milhões, na cotação atual).

De acordo com a plataforma chinesa Maoyan, desde o lançamento em 4 de agosto, o filme já foi visto por mais de 34 milhões de pessoas.

Sucesso comercial histórico

A bilheteria pode não chamar tanta atenção, porém o lucro relacionado ao valor investido no filme chamou a atenção.

De acordo com jornais chineses, o custo de produção teria sido de, aproximadamente, US$ 200 (R$ 1.039). Assim, a animação teria registrado um sucesso comercial de mais de 20.000 vezes o seu custo, tornando-a o filme mais bem-sucedido da história.

Por que 'Niu Lai–Lá vem a vaca' fez tanto sucesso?

"Niu Lai–Lá vem a vaca" viralizou nas redes sociais por sua animação básica e efeitos sonoros e visuais pouco elaborados. O filme se tornou um "meme" online e arrastou multidões às salas de cinema na China.

Outro fator que chamou a atenção do público foi a equipe de produção divulgada pela Maoyan, que cita apenas dois profissionais responsáveis pelo longa-metragem: o diretor Xin Yumeng, de 30 anos, e a mãe dele, Sun Lifan.

A dupla fez toda a animação e as vozes dos personagens. Em entrevista a alguns jornais locais, Sun Lifan relatou que aprendeu a animar para ajudar o filho no projeto. A duração total da produção foi de 5 anos.

Durante os 100 minutos de filme, uma característica notável é a falta de tecnologias de Inteligência Artificial, usadas em grandes block-busters do cinema. O aspecto contribuiu para que o público criasse um afeto pelo esforço conjunto da família.

Sobre o que é 'Niu Lai–Lá vem a vaca'?

A trama acompanha um bezerro recém-nascido que vive em um deserto e acaba tendo um sonho. Nele, uma vaca acaba passando por uma série de transformações até se tornar uma guerreira.

Confira um trecho da animação