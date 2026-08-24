'Cem Anos de Solidão': veja quando estreia o último episódio da série na Netflix

"Cem Anos de Solidão" será lançado pela Netflix nesta quarta-feira, 26, concluindo a adaptação do clássico de Gabriel García Márquez. O desfecho deserá lançado pelanesta quarta-feira, 26, concluindo a adaptação do clássico de

A segunda parte da produção chegou ao catálogo em 5 de agosto, com sete episódios. O capítulo especial foi programado para algumas semanas depois e marca o encerramento definitivo da adaptação.

Último capítulo será especial

O desfecho terá um formato diferente dos demais episódios. Segundo a Netflix, o capítulo, chamado de "Llovió cuatro años, once meses y dos días", foi concebido com duração próxima à de um longa-metragem.

A decisão veio durante a escrita do roteiro e a pré-produção da segunda parte. A equipe concluiu que o encerramento da história exigia um formato mais longo para acompanhar a dimensão do final da obra de García Márquez.

"Um grand finale seria ideal para encerrar a obra-prima de García Márquez. Este grand finale será um episódio especial, praticamente um longa-metragem, dirigido por Laura Mora. As duas partes da série, junto com o episódio final, compõem a adaptação audiovisual de 'Cem Anos de Solidão'", revelou Francisco Ramos, vice-presidente de conteúdo para a América Latina da Netflix.

O que acontece na Parte 2?

A segunda parte acompanha as novas gerações dos Buendía enquanto Macondo passa por grandes transformações. A chegada da ferrovia conecta a cidade ao mundo exterior e abre caminho para o comércio de bananas. O avanço econômico muda a rotina de Macondo e inicia um processo que conduz a cidade à decadência.

Ao mesmo tempo, Fernanda del Carpio chega à cidade e se casa com Aureliano Segundo. José Arcadio Segundo também ganha destaque ao se envolver com os manuscritos de José Arcadio Buendía e com a transformação de Macondo.

A trama se aproxima, assim, da concretização da maldição que acompanha a família desde suas origens: as linhagens condenadas a cem anos de solidão chegam ao ponto em que o destino previsto para os Buendía se torna inevitável.

Quantos episódios tem a série?

A adaptação foi estruturada em duas partes, com um total de 15 capítulos, sendo sete episódios na primeira parte, sete na segunda e o capítulo especial que encerra a produção.

Sob o comando de Alex García López ("Narcos" e "The Witcher") e Laura Mora ("Os Reis do Mundo"), o elenco da série conta com Marleyda Soto, Claudio Cataño e Diego Vásquez, que interpreta José Arcadio Buendía.

Confira o trailer do último episódio de 'Cem Anos de Solidão'