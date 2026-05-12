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Qual foi minha primeira música ouvida no Spotify? App lança ferramenta para comemorar 20 anos

Recurso interativo transforma histórico de escuta em experiência compartilhável no celular

Spotify: plataforma lança experiência interativa que mostra histórico de escuta e dados personalizados dos usuários para celebrar 20 anos (Reprodução/Spotify)

Spotify: plataforma lança experiência interativa que mostra histórico de escuta e dados personalizados dos usuários para celebrar 20 anos (Reprodução/Spotify)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10h43.

Última atualização em 12 de maio de 2026 às 10h48.

O Spotify lançou uma nova experiência dentro do aplicativo móvel para marcar seus 20 anos de operação.

A funcionalidade, chamada "Spotify: A Festa dos 20 Anos", apresenta um resumo interativo do histórico de escuta, incluindo desde a primeira música reproduzida até os artistas mais ouvidos ao longo dos anos.

A experiência exibe informações como o primeiro dia de uso do Spotify, o total de músicas únicas ouvidas, a primeira faixa reproduzida e o artista mais tocado na conta de cada usuário.

O recurso também gera uma playlist automática com as 120 músicas mais ouvidas ao longo do tempo, acompanhada da contagem de reproduções de cada faixa.

Segundo a plataforma, o objetivo é transformar o histórico de escuta em uma experiência mais interativa e emocional.

Cada conjunto de dados pode ser exportado em formato de cards personalizados, que permitem compartilhamento direto em redes sociais ou envio para outros usuários.

Como ver a primeira música que eu escutei no Spotify?

A ferramenta está disponível exclusivamente em dispositivos móveis em 144 mercados e 16 idiomas, segundo a empresa.

Para acessar, o usuário pode buscar por  spotify.com/20 ou “Party of the Year(s)” dentro do aplicativo.

Acompanhe tudo sobre:SpotifyMúsica

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