Brasileiros aceleram networking: como transformar conexões em oportunidades, segundo LinkedIn

Os brasileiros estão ampliando suas redes profissionais em ritmo acelerado. Nos últimos três anos, passaram a fazer 21% mais conexões no LinkedIn. Mais da metade dos profissionais ouvidos afirma já ter chegado a oportunidades que dificilmente teria alcançado sozinho.

O movimento acontece em um mercado no qual construir relações profissionais voltou a ganhar peso. O LinkedIn chegou a 100 milhões de usuários no Brasil em junho de 2026, tornando o país seu terceiro maior mercado, atrás apenas de Estados Unidos e Índia.

Mas existe uma diferença entre adicionar pessoas e construir uma rede capaz de gerar aprendizado, indicação, informação e novas possibilidades de carreira.

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Fazer mais conexões é só o começo

O crescimento do networking brasileiro mostra que profissionais estão mais dispostos a ampliar suas redes. Isso, por si só, não garante retorno.

Uma conexão feita depois de um evento e nunca mais acionada tem valor diferente de uma relação construída por meio de conversas, trocas de informação e acompanhamento ao longo do tempo.

A própria pesquisa global do LinkedIn mostra esse desafio entre profissionais mais jovens. Entre integrantes da geração Z, 53% dizem não saber por onde começar a construir relações profissionais e 52% afirmam não saber transformar contatos em conexões relevantes.

Esse é o ponto em que networking deixa de ser uma questão de volume. Uma rede profissional útil não precisa ser gigantesca. Precisa conter relações que tenham contexto, confiança e algum tipo de troca.

Networking funciona melhor antes de você precisar de uma vaga

Um dos erros mais comuns é procurar a rede apenas quando surge uma necessidade. O profissional perde o emprego, quer mudar de área ou encontra uma vaga interessante e, então, começa a enviar mensagens para pessoas com quem não conversa há meses ou anos.

Construir a relação antes reduz essa distância. Isso pode acontecer de formas simples: comentar uma publicação com uma contribuição relevante, perguntar sobre determinada experiência profissional, compartilhar uma oportunidade ou retomar contato depois de um encontro.

O LinkedIn encontrou uma relação importante entre rede e oportunidades. Entre profissionais da geração Z pesquisados globalmente, 27% dizem já ter encontrado sua próxima oportunidade por meio de comunidades profissionais online.

Nos Estados Unidos, candidaturas de pessoas que possuíam uma conexão de primeiro grau dentro da empresa tiveram probabilidade quase sete vezes maior de resultar em contratação — embora o dado não permita afirmar que essa conexão tenha sido efetivamente usada como indicação.

Não procure apenas pessoas mais seniores

Networking também costuma ser confundido com acesso a executivos. Profissionais em início de carreira podem cometer o erro de ignorar colegas da mesma universidade, antigos estagiários ou pessoas que estão apenas alguns anos à frente.

Essas conexões podem ser especialmente valiosas.

Quem entrou recentemente em um programa de trainee provavelmente conhece melhor o processo seletivo atual do que um executivo que participou dele duas décadas atrás. Um colega de faculdade pode trabalhar amanhã em uma empresa que você gostaria de conhecer.

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A rede ganha ainda mais importância em um mercado com IA

A inteligência artificial tornou mais fácil encontrar vagas, pesquisar empresas e produzir candidaturas. Ao mesmo tempo, relações humanas continuam ocupando uma posição relevante na tomada de decisão profissional.

Em pesquisa divulgada pelo LinkedIn em 2025, profissionais apontaram sua própria rede como fonte mais confiável de informação, à frente de ferramentas de IA e mecanismos de busca. O contraste ajuda a explicar por que networking continua relevante mesmo quando a tecnologia facilita acesso à informação.

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