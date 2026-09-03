Paraná Pesquisas: Dallagnol tem 30,8% e Cury, 28,4%, na corrida ao Senado no Paraná

Deltan Dallagnol (Novo) aparece na liderança da disputa pelas duas vagas do Paraná no Senado Federal, com 30,8% das intenções de voto, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira, 3.

Na sequência, o deputado estadual Alexandre Cury (Republicanos) registra 28,4%. Como o pleito de 2026 prevê a escolha de dois senadores por estado, os números refletem o primeiro e o segundo voto consolidados.

A corrida legislativa segue embolada nas posições subsequentes. A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) registra 25,7% da preferência do eleitorado, seguida de perto por Filipe Barros (PL), com 22,9%.

Entre os demais nomes testados para o Senado, Cristina Graeml (PSD) tem 14,4% e Dr Rosinha (PT), 13%. Os candidatos Marcelo Marcelino (PCO), Joaquim do MLB (UP) e Karen Guerreiro (Missão) ficaram abaixo de 2%. Votos em branco, nulos ou nenhum somam 7,4%, e 6,1% não sabem ou não opinaram.

Rejeição

Na medição de rejeição para o Senado, onde o eleitor indica em quem não votaria de jeito nenhum, Gleisi lidera de forma isolada com 42,3%. O segundo nome mais rejeitado no legislativo é Deltan Dallagnol, com 12%.

Na sequência da rejeição ao Senado aparecem Dr Rosinha (9,3%), Alexandre Curi (6,3%), Cristina Graeml (6,2%) e Filipe Barros (5,9%). Outros 20,9% não souberam responder e 7,5% afirmaram que poderiam votar em todos.

A pesquisa não disponibilizou os resultados dos dois votos separados.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.280 eleitores entre 31 de agosto e 02 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo PR-03399/2026.