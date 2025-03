O que esperar do novo prédio do Masp, que abre hoje, 28

Após mais de cinco anos de reforma, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) abre, hoje, 28, o Edifício Pietro Maria Bardi com um conjunto de cinco exposições.

Cinco ensaios sobre o MASP é o título que reúne as mostras de abertura do novo Edifício: Isaac Julien: Lina Bo Bardi — um maravilhoso emaranhado, Geometrias, Artes da África, Renoir e Histórias do MASP, ocupam os cinco novos andares expositivos do museu, que representam um aumento de 66% de área dedicada a mostras.

É possível visitar os dois edifícios e conferir todas as exposições em cartaz no MASP com um único ingresso já disponível para compra no site da instituição. Confira as exposições no Edifício Pietro Maria Bardi.

Masp: novo edifício e mostras dedicadas à ecologia em 2025 (Leonardo Finotti/Divulgação)

Cinco Ensaios Sobre o Masp

Isaac Julien: Lina Bo Bardi – um maravilhoso emaranhado - 2º andar

Na videoinstalação sobre o legado da arquiteta modernista Lina Bo Bardi (1914–1992), que projetou o icônico edifício do MASP na Avenida Paulista, as atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro interpretam os escritos de Lina, dando voz às suas ideias sobre o potencial social e cultural da arte e da arquitetura, especialmente a partir de sua experiência com a cultura afro-brasileira na Bahia.

Artes da África - 3º andar

Exibe mais de 40 obras do acervo do museu, principalmente do século 20, oriundas da África ocidental. O conjunto reúne estatuetas, objetos cotidianos, bonecas, tambores, mobiliário e máscaras usadas em festividades, rituais de iniciação, celebração ou funerais.

Geometrias - 4º e 10º andar

A exposição apresenta mais de 50 obras do acervo MASP, incluindo cerca de 20 doações recentes. São trabalhos realizados por artistas que despontaram à época das vanguardas construtivas, em diálogo com trabalhos de artistas contemporâneos que empregam diferentes materialidades para criar composições geometrizadas.

Renoir - 5º andar

Apresenta todas as obras do francês Pierre-Auguste Renoir (1841–1919) pertencentes ao acervo do MASP, sendo 12 pinturas e uma escultura. O conjunto abrange praticamente toda a carreira do artista e foi exposto pela última vez há 23 anos.

Histórias do MASP - 6º andar

Revisita mais de sete décadas de trajetória da instituição, refletindo sobre a história do museu e sua importância para a constituição de um modelo de museu moderno.

Masp: novo edifício terá conexão subterrânea (Divulgação/Divulgação)

Vão Livre

Entrevidas – Anna Maria Maiolino

Com a abertura das exposições no Edifício Pietro Maria Bardi, o vão livre será reaberto, agora sob a gestão do MASP. Após trabalho de restauro e revitalização da laje de cobertura, o vão passará a oferecer uma agenda de atividades artísticas e culturais. Para sua estreia, será apresentada a performance Entrevidas, da artista ítalo-brasileira Anna Maria Maiolino, vencedora do Leão de Ouro da 60ª Bienal de Veneza pelo conjunto de sua obra. Criada em 1981, durante a ditadura militar no Brasil, a performance propõe uma metáfora visual sobre as tensões políticas, sociais e existenciais no período, usando ovos crus como símbolo da fragilidade da vida e para evocar a sensação de “pisar sobre ovos” em tempos de incerteza. As sessões da performance são gratuitas e ocorrem em: 28/3, às 20h; 29/3, às 15h; e 30/3, às 15h.

Iván Argote: O Outro, Eu e os Outros

A partir de 10 de abril, será exposta no vão livre a instalação interativa O Outro, Eu e os Outros, do artista colombiano Iván Argote. A obra é composta por duas gangorras de grandes dimensões que se inclinam conforme o deslocamento dos visitantes, refletindo as dinâmicas de movimento e equilíbrio em coletivo.