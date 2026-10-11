De 'Wandinha' a cientista maluco: veja 15 fantasias de Halloween infantis fáceis de fazer em casa

O Halloween é a época perfeita para soltar a imaginação e se divertir com fantasias criativas. Com algumas roupas que as crianças já têm em casa e acessórios simples, dá para montar produções divertidas sem gastar muito.

Personagens clássicos do terror, animais e figuras conhecidas do cinema e da televisão rendem opções para diferentes idades. A seguir, confira 15 ideias de fantasias criativas e fáceis de fazer em casa para crianças:

1. Bruxinha

A fantasia de bruxa é um dos clássicos do Halloween. Um vestido preto, uma meia-calça e um chapéu pontudo já criam a base do visual. Para completar, uma vassoura de brinquedo e uma maquiagem temática podem deixar a produção mais divertida.

Veja o passo a passo para fazer um chapéu de bruxa infantil:

Separe os materiais: cartolina preta, tesoura, cola ou fita adesiva, lápis, régua, barbante e itens para decorar.

cartolina preta, tesoura, cola ou fita adesiva, lápis, régua, barbante e itens para decorar. Faça o cone: desenhe um semicírculo grande na cartolina e recorte. Enrole a peça até formar um cone, deixando a ponta bem fechada.

desenhe um semicírculo grande na cartolina e recorte. Enrole a peça até formar um cone, deixando a ponta bem fechada. Cole o cone: passe cola ou use fita adesiva na lateral para manter o formato.

passe cola ou use fita adesiva na lateral para manter o formato. Faça a aba: coloque o cone sobre outra cartolina e contorne a base. Depois, desenhe um círculo maior ao redor e recorte, formando a aba do chapéu.

coloque o cone sobre outra cartolina e contorne a base. Depois, desenhe um círculo maior ao redor e recorte, formando a aba do chapéu. Prenda as duas partes: faça pequenos cortes na parte inferior do cone, dobre as abas para dentro e cole-as no centro da aba circular.

faça pequenos cortes na parte inferior do cone, dobre as abas para dentro e cole-as no centro da aba circular. Ajuste o tamanho: experimente o chapéu e corte ou ajuste a aba, se necessário.

experimente o chapéu e corte ou ajuste a aba, se necessário. Coloque o barbante: faça dois pequenos furos nas laterais da aba e passe um pedaço de barbante para prender o chapéu à cabeça.

faça dois pequenos furos nas laterais da aba e passe um pedaço de barbante para prender o chapéu à cabeça. Decore: use papel colorido, fitas, glitter, adesivos ou desenhos de estrelas e aranhas para deixar a fantasia mais personalizada.

2. Vampiro

A fantasia de vampiro é um clássico do Halloween e pode ser montada com peças que as crianças já têm no guarda-roupa. Uma camisa branca, uma calça preta e uma capa escura criam a base do visual, que pode ganhar um toque mais elaborado com um colete ou uma gravata.

Veja o passo a passo para fazer uma fantasia de vampiro infantil:

Separe os materiais: tecido ou TNT preto, tesoura, fita métrica, lápis ou giz para tecido e fita de cetim ou barbante.

tecido ou TNT preto, tesoura, fita métrica, lápis ou giz para tecido e fita de cetim ou barbante. Meça o tecido: coloque a criança em pé e meça do pescoço até a altura desejada para a capa. Acrescente alguns centímetros para o acabamento.

coloque a criança em pé e meça do pescoço até a altura desejada para a capa. Acrescente alguns centímetros para o acabamento. Corte a capa: dobre o tecido ao meio e faça um corte em formato de semicírculo ou capa ampla, mantendo a parte superior mais estreita.

dobre o tecido ao meio e faça um corte em formato de semicírculo ou capa ampla, mantendo a parte superior mais estreita. Modele a gola: na parte dobrada, faça uma pequena abertura arredondada para encaixar no pescoço. Teste o tamanho antes de cortar definitivamente.

na parte dobrada, faça uma pequena abertura arredondada para encaixar no pescoço. Teste o tamanho antes de cortar definitivamente. Faça o acabamento: no TNT, as bordas podem ficar sem costura. Se estiver usando tecido, faça uma dobra simples nas extremidades e fixe com cola para tecido ou costura.

no TNT, as bordas podem ficar sem costura. Se estiver usando tecido, faça uma dobra simples nas extremidades e fixe com cola para tecido ou costura. Prenda a fita: corte dois pedaços de fita de cetim e fixe cada um em uma das laterais da gola. Eles servirão para amarrar a capa.

corte dois pedaços de fita de cetim e fixe cada um em uma das laterais da gola. Eles servirão para amarrar a capa. Decore: acrescente detalhes em vermelho, como uma faixa na gola ou tecido vermelho na parte interna. Também é possível usar aplicações de morcegos, aranhas ou outros símbolos de Halloween.

acrescente detalhes em vermelho, como uma faixa na gola ou tecido vermelho na parte interna. Também é possível usar aplicações de morcegos, aranhas ou outros símbolos de Halloween. Finalize a fantasia: amarre as fitas com cuidado e ajuste a capa ao corpo da criança, garantindo que ela consiga caminhar e se movimentar com facilidade.

3. Fantasma

O fantasma está entre as fantasias mais fáceis para fazer em casa. Uma roupa branca pode servir como base para o visual.

Outra opção é criar uma capa com tecido branco e acrescentar detalhes que lembrem um lençol tradicional de fantasma.

Veja o passo a passo para fazer uma fantasia de vampiro infantil:

Corte a capa: dobre o tecido ao meio e corte um formato amplo, semelhante a um semicírculo. A parte superior deve ficar mais estreita para se ajustar aos ombros.

dobre o tecido ao meio e corte um formato amplo, semelhante a um semicírculo. A parte superior deve ficar mais estreita para se ajustar aos ombros. Faça a abertura do pescoço: na parte superior, corte uma pequena abertura arredondada para encaixar no pescoço. Teste antes de aumentar o corte.

na parte superior, corte uma pequena abertura arredondada para encaixar no pescoço. Teste antes de aumentar o corte. Arredonde a parte inferior: faça cortes suaves na barra para criar um acabamento irregular, deixando a capa com aparência mais fantasmagórica.

faça cortes suaves na barra para criar um acabamento irregular, deixando a capa com aparência mais fantasmagórica. Prenda as fitas: fixe um pedaço de fita ou barbante em cada lado da abertura do pescoço. Eles servirão para amarrar a capa.

fixe um pedaço de fita ou barbante em cada lado da abertura do pescoço. Eles servirão para amarrar a capa. Decore: desenhe pequenos fantasmas, estrelas ou outros elementos de Halloween com caneta própria para tecido.

desenhe pequenos fantasmas, estrelas ou outros elementos de Halloween com caneta própria para tecido. Finalize: coloque a capa na criança e ajuste as fitas, deixando espaço suficiente para ela se movimentar com conforto.

4. Múmia

Uma roupa branca pode ser transformada em uma fantasia de múmia com faixas de tecido ou ataduras próprias para fantasia.

A maquiagem com tons acinzentados ajuda a completar a caracterização.

Veja o passo a passo para fazer uma fantasia de fantasma infantil:

Separe os materiais: camiseta branca, calça ou legging branca, tiras de tecido branco ou gaze, tesoura e fita dupla face para tecido ou alfinetes de segurança.

camiseta branca, calça ou legging branca, tiras de tecido branco ou gaze, tesoura e fita dupla face para tecido ou alfinetes de segurança. Prepare as tiras: corte o tecido ou a gaze em faixas compridas e de diferentes larguras. Deixe algumas pontas irregulares para criar o efeito de múmia.

corte o tecido ou a gaze em faixas compridas e de diferentes larguras. Deixe algumas pontas irregulares para criar o efeito de múmia. Vista a roupa branca: use a camiseta e a calça como base da fantasia. Peças confortáveis facilitam os movimentos da criança.

use a camiseta e a calça como base da fantasia. Peças confortáveis facilitam os movimentos da criança. Enrole as faixas: passe as tiras de tecido ao redor dos braços, pernas e tronco, deixando partes da roupa branca aparentes.

passe as tiras de tecido ao redor dos braços, pernas e tronco, deixando partes da roupa branca aparentes. Prenda as tiras: fixe as pontas com pequenos pedaços de fita dupla face para tecido ou alfinetes de segurança. Confira se estão bem presas antes de a criança usar a fantasia.

fixe as pontas com pequenos pedaços de fita dupla face para tecido ou alfinetes de segurança. Confira se estão bem presas antes de a criança usar a fantasia. Crie um efeito envelhecido: amasse levemente as faixas e deixe algumas pontas soltas para dar textura ao visual.

amasse levemente as faixas e deixe algumas pontas soltas para dar textura ao visual. Finalize o rosto: faça uma maquiagem simples com tons claros e cinzentos para completar a caracterização.

faça uma maquiagem simples com tons claros e cinzentos para completar a caracterização. Confira a fantasia: certifique-se de que as faixas não estejam apertadas e não dificultem a caminhada, a visão ou os movimentos da criança.

5. Esqueleto

A fantasia de esqueleto é uma opção clássica de Halloween e pode ser feita com roupas pretas e uma camiseta estampada com o desenho dos ossos. Para deixar o visual mais completo, vale combinar a produção com luvas pretas, calçados escuros e uma maquiagem que imite o formato do crânio.

Veja o passo a passo para fazer uma fantasia de esqueleto infantil:

Separe os materiais: camiseta preta, tinta branca própria para tecido, lápis, papelão e pincel.

camiseta preta, tinta branca própria para tecido, lápis, papelão e pincel. Coloque o papelão: insira um pedaço de papelão dentro da camiseta para evitar que a tinta atravesse para o outro lado.

insira um pedaço de papelão dentro da camiseta para evitar que a tinta atravesse para o outro lado. Desenhe os ossos: use um lápis para fazer o contorno de costelas, coluna, braços e outros ossos na parte da frente da camiseta.

use um lápis para fazer o contorno de costelas, coluna, braços e outros ossos na parte da frente da camiseta. Pinte os desenhos: preencha os contornos com tinta branca para tecido usando um pincel.

preencha os contornos com tinta branca para tecido usando um pincel. Deixe secar: aguarde o tempo indicado pelo fabricante da tinta antes de retirar o papelão ou vestir a camiseta.

aguarde o tempo indicado pelo fabricante da tinta antes de retirar o papelão ou vestir a camiseta. Personalize: deixe a criança escolher quais ossos desenhar e participar da pintura, transformando a montagem da fantasia em uma atividade de Halloween.

6. Abóbora

A abóbora é um dos maiores símbolos do Halloween e pode virar uma fantasia infantil colorida.

Uma camiseta ou vestido laranja combinado com detalhes verdes cria a base. O rosto da tradicional abóbora de Halloween pode aparecer em uma máscara ou ser feito com maquiagem.

Veja o passo a passo para fazer uma fantasia de abóbora infantil:

Separe os materiais: camiseta ou vestido laranja, cartolina ou feltro verde, tesoura, cola para tecido e lápis.

camiseta ou vestido laranja, cartolina ou feltro verde, tesoura, cola para tecido e lápis. Prepare os detalhes verdes: desenhe folhas e o cabinho da abóbora na cartolina ou no feltro e recorte.

desenhe folhas e o cabinho da abóbora na cartolina ou no feltro e recorte. Prenda as peças: fixe as folhas e o cabinho na roupa com cola para tecido.

fixe as folhas e o cabinho na roupa com cola para tecido. Faça o rosto da abóbora: desenhe olhos, nariz e boca triangulares em uma folha de papel ou cartolina preta.

desenhe olhos, nariz e boca triangulares em uma folha de papel ou cartolina preta. Monte a máscara: recorte os elementos e cole em uma máscara simples ou em uma base de cartolina com abertura para os olhos.

recorte os elementos e cole em uma máscara simples ou em uma base de cartolina com abertura para os olhos. Outra opção: faça o rosto da abóbora diretamente no rosto da criança usando maquiagem própria para a pele.

faça o rosto da abóbora diretamente no rosto da criança usando maquiagem própria para a pele. Finalize: combine a fantasia com sapatos ou acessórios pretos para completar o visual de Halloween.

7. Gato preto

A fantasia de gato preto é uma opção prática para quem procura um visual fácil de montar em casa. Roupas pretas, como camiseta e calça ou vestido, formam a base da produção. Para completar, orelhas pontudas, um rabo e uma maquiagem com nariz preto e bigodes ajudam a caracterizar o animal.

Veja o passo a passo para fazer uma fantasia de gato preto infantil:

Separe os materiais: camiseta e calça pretas, cartolina preta, tiara, arame ou limpadores de cachimbo, tecido preto, tesoura, cola e maquiagem própria para a pele.

camiseta e calça pretas, cartolina preta, tiara, arame ou limpadores de cachimbo, tecido preto, tesoura, cola e maquiagem própria para a pele. Faça as orelhas: desenhe duas orelhas na cartolina preta e recorte. Cole as peças em uma tiara, deixando-as firmes.

desenhe duas orelhas na cartolina preta e recorte. Cole as peças em uma tiara, deixando-as firmes. Prepare o rabo: corte uma tira comprida de tecido preto e enrole ou dobre até formar um rabo. Prenda na parte de trás da roupa com um alfinete de segurança.

corte uma tira comprida de tecido preto e enrole ou dobre até formar um rabo. Prenda na parte de trás da roupa com um alfinete de segurança. Faça os bigodes: use maquiagem preta para desenhar pequenos traços nas laterais do nariz e das bochechas.

use maquiagem preta para desenhar pequenos traços nas laterais do nariz e das bochechas. Complete o rosto: desenhe um pequeno nariz preto e, se quiser, acrescente um contorno suave nos olhos.

desenhe um pequeno nariz preto e, se quiser, acrescente um contorno suave nos olhos. Monte o visual: vista a camiseta e a calça pretas, coloque as orelhas e prenda o rabo para completar a fantasia.

8. Zumbi

A fantasia de zumbi é uma opção fácil de montar em casa e permite reaproveitar roupas antigas. Camisetas, calças e vestidos podem ganhar pequenos rasgos e manchas feitas com tinta ou maquiagem, criando a aparência de peças desgastadas, como se tivessem saído de um filme de terror.

A maquiagem ajuda a completar a caracterização. Olheiras escuras, rosto pálido e marcas de sujeira nas bochechas e na testa reforçam o visual de morto-vivo.

Veja o passo a passo para fazer uma fantasia de zumbi infantil:

Separe os materiais: camiseta, calça ou vestido antigo, tesoura, tinta ou maquiagem própria para tecido e maquiagem própria para a pele.

camiseta, calça ou vestido antigo, tesoura, tinta ou maquiagem própria para tecido e maquiagem própria para a pele. Prepare a roupa: escolha uma peça que possa ser modificada e faça pequenos rasgos nas mangas, na barra ou em outras áreas.

escolha uma peça que possa ser modificada e faça pequenos rasgos nas mangas, na barra ou em outras áreas. Crie as manchas: use tinta própria para tecido para adicionar manchas e marcas que deixem a roupa com aparência desgastada.

use tinta própria para tecido para adicionar manchas e marcas que deixem a roupa com aparência desgastada. Monte o visual: vista a roupa rasgada e combine as peças para criar um figurino de morto-vivo.

vista a roupa rasgada e combine as peças para criar um figurino de morto-vivo. Faça a maquiagem: use maquiagem própria para a pele para criar olheiras e marcas de sujeira no rosto.

use maquiagem própria para a pele para criar olheiras e marcas de sujeira no rosto. Finalize: deixe o cabelo bagunçado e acrescente pequenos detalhes de maquiagem para completar a caracterização de zumbi.

9. 'Hotel Transilvânia'

A animação "Hotel Transilvânia" tem personagens que combinam com o clima do Halloween e servem de inspiração para fantasias infantis. Uma das opções é Mavis, filha do Drácula, que tem um visual marcante e fácil de reproduzir em casa.

Veja o passo a passo para fazer uma fantasia de Mavis infantil:

Separe os materiais: vestido ou camiseta preta, saia ou calça preta, peças vermelhas, sapatos pretos e acessórios simples.

vestido ou camiseta preta, saia ou calça preta, peças vermelhas, sapatos pretos e acessórios simples. Monte a roupa: combine uma peça preta com detalhes vermelhos para criar um visual inspirado na personagem Mavis, de "Hotel Transilvânia" .

combine uma peça preta com detalhes vermelhos para criar um visual inspirado na personagem Mavis, de . Adapte para a criança: escolha roupas confortáveis e que permitam liberdade de movimento durante a brincadeira.

escolha roupas confortáveis e que permitam liberdade de movimento durante a brincadeira. Faça o cabelo: se a criança tiver cabelo comprido, use-o solto ou faça uma trança. Uma peruca preta também pode completar a caracterização.

se a criança tiver cabelo comprido, use-o solto ou faça uma trança. Uma peruca preta também pode completar a caracterização. Finalize o visual: acrescente acessórios discretos e uma maquiagem leve, usando produtos próprios para a pele infantil.

10. 'Wandinha'

A personagem de "Wandinha" se tornou uma das referências mais populares para fantasias de Halloween. Com um visual gótico e fácil de reproduzir, a protagonista é uma opção prática para crianças que gostam de produções inspiradas em séries.

O visual pode ser reproduzido com vestido ou blusa preta, saia escura e as tradicionais tranças. Uma maquiagem mais pálida completa a caracterização.

Veja passo a passo para fazer uma fantasia de "Wandinha" infantil:

Separe os materiais: vestido preto ou blusa preta com saia escura, sapatos pretos e elásticos para o cabelo.

vestido preto ou blusa preta com saia escura, sapatos pretos e elásticos para o cabelo. Monte a roupa: combine as peças pretas para criar um visual inspirado na personagem de "Wandinha" .

combine as peças pretas para criar um visual inspirado na personagem de . Faça as tranças: divida o cabelo ao meio e faça duas tranças laterais, prendendo as pontas com elásticos.

divida o cabelo ao meio e faça duas tranças laterais, prendendo as pontas com elásticos. Complete o visual: use uma maquiagem leve em tons claros para criar a aparência característica da personagem.

11. 'Harry Potter'

A fantasia de "Harry Potter" é uma opção para crianças que gostam do universo da magia. O visual do jovem bruxo pode ser reproduzido com peças simples, como camisa branca, gravata, calça ou saia escura e uma capa preta.

Os acessórios ajudam a tornar o personagem reconhecível. Óculos redondos, uma varinha de brinquedo e a cicatriz em formato de raio, desenhada com maquiagem, completam a produção.

Veja passo a passo para fazer uma fantasia de "Harry Potter" infantil:

Separe os materiais: camisa branca, calça ou saia escura, gravata, tecido ou capa preta, óculos redondos e uma varinha.

camisa branca, calça ou saia escura, gravata, tecido ou capa preta, óculos redondos e uma varinha. Monte a roupa: vista a camisa branca com a peça escura e coloque a gravata para criar o visual inspirado em "Harry Potter" .

vista a camisa branca com a peça escura e coloque a gravata para criar o visual inspirado em . Prepare a capa: use uma capa preta simples ou faça uma com tecido preto para completar a fantasia.

use uma capa preta simples ou faça uma com tecido preto para completar a fantasia. Faça os óculos: use óculos redondos sem grau ou uma armação de brinquedo.

use óculos redondos sem grau ou uma armação de brinquedo. Crie a varinha: utilize um modelo de brinquedo ou faça uma versão artesanal com materiais apropriados para crianças.

utilize um modelo de brinquedo ou faça uma versão artesanal com materiais apropriados para crianças. Desenhe a cicatriz: use maquiagem própria para a pele para reproduzir a cicatriz em formato de raio na testa.

12. Bruxa de 'O Mágico de Oz'

Para quem prefere uma fantasia inspirada no cinema, a Bruxa Má do Oeste, de "O Mágico de Oz", é uma alternativa clássica.

Um vestido ou conjunto preto pode ser combinado com um chapéu pontudo. A maquiagem verde completa a referência ao personagem.

Veja passo a passo para fazer uma fantasia de Bruxa Má de "O Mágico de Oz" infantil:

Separe os materiais: vestido ou conjunto preto, chapéu pontudo, maquiagem própria para a pele e acessórios pretos.

vestido ou conjunto preto, chapéu pontudo, maquiagem própria para a pele e acessórios pretos. Monte a roupa: combine as peças pretas para criar a base da fantasia inspirada na personagem de "O Mágico de Oz" .

combine as peças pretas para criar a base da fantasia inspirada na personagem de . Prepare o chapéu: use um chapéu pontudo preto pronto ou faça um modelo artesanal com cartolina.

use um chapéu pontudo preto pronto ou faça um modelo artesanal com cartolina. Faça a maquiagem: aplique maquiagem verde própria para a pele no rosto para reproduzir a característica marcante da personagem.

aplique maquiagem verde própria para a pele no rosto para reproduzir a característica marcante da personagem. Finalize o visual: acrescente sapatos e acessórios pretos para completar a fantasia.

13. Unicórnio

O unicórnio oferece uma opção mais colorida para crianças que preferem fantasias fora do terror tradicional.

Uma roupa branca, rosa ou lilás pode ser combinada com uma tiara de chifre e detalhes coloridos. Glitter próprio para uso na pele também pode complementar a produção.

Veja passo a passo para fazer uma fantasia de unicórnio infantil:

Separe os materiais: roupa branca, rosa ou lilás, tiara simples, cartolina ou EVA colorido, cola e glitter próprio para a pele.

roupa branca, rosa ou lilás, tiara simples, cartolina ou EVA colorido, cola e glitter próprio para a pele. Monte a roupa: escolha uma peça branca, rosa ou lilás para servir como base da fantasia.

escolha uma peça branca, rosa ou lilás para servir como base da fantasia. Faça o chifre: recorte um triângulo de cartolina ou EVA, enrole até formar um cone e fixe na tiara.

recorte um triângulo de cartolina ou EVA, enrole até formar um cone e fixe na tiara. Decore a tiara: acrescente pequenas estrelas, flores ou detalhes coloridos ao redor do chifre.

acrescente pequenas estrelas, flores ou detalhes coloridos ao redor do chifre. Adicione detalhes coloridos: use fitas, tule ou pedaços de tecido em tons pastel para complementar a roupa.

use fitas, tule ou pedaços de tecido em tons pastel para complementar a roupa. Finalize com maquiagem: aplique glitter próprio para a pele nas bochechas ou ao redor dos olhos para completar o visual.

14. Pirata

A fantasia de pirata é uma opção clássica para o Halloween e pode ser montada com peças simples que muitas crianças já têm em casa.

Uma camiseta branca ou listrada, calça escura, bandana e acessórios temáticos ajudam a criar o visual. O tapa-olho e o chapéu de pirata completam a caracterização.

Veja passo a passo para fazer uma fantasia de pirata infantil:

Separe os materiais: camiseta branca ou listrada, calça escura, lenço ou bandana, tecido preto e acessórios de pirata.

camiseta branca ou listrada, calça escura, lenço ou bandana, tecido preto e acessórios de pirata. Monte a roupa: combine a camiseta com uma calça escura. Uma faixa de tecido amarrada na cintura ajuda a completar o visual.

combine a camiseta com uma calça escura. Uma faixa de tecido amarrada na cintura ajuda a completar o visual. Faça o tapa-olho: recorte um círculo de cartolina preta e prenda um elástico para criar o acessório.

recorte um círculo de cartolina preta e prenda um elástico para criar o acessório. Prepare o chapéu: use um chapéu de pirata pronto ou faça um modelo simples com cartolina preta.

use um chapéu de pirata pronto ou faça um modelo simples com cartolina preta. Acrescente acessórios: uma espada de brinquedo, um gancho ou um colar de moedas podem completar a fantasia.

uma espada de brinquedo, um gancho ou um colar de moedas podem completar a fantasia. Finalize: amarre uma bandana na cabeça e deixe a roupa com um aspecto descontraído para caracterizar o pirata.

15. Cientista maluco

A fantasia de cientista maluco é uma alternativa criativa para quem quer fugir dos personagens tradicionais do Halloween. Um jaleco branco, óculos de proteção e cabelos bagunçados já ajudam a criar o visual. Por baixo, a criança pode usar uma camiseta e uma calça de cores neutras, deixando o destaque para os acessórios.

Veja passo a passo para fazer uma fantasia de cientista maluco infantil: