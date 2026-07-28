Com Amy Adams e Javier Bardem, 'Cabo do Medo' chega ao fim na Apple TV+

Cabo do Medo chega ao fim nesta sexta-feira, 31 de julho, quando a Apple TV+ lança o décimo e último episódio da série estrelada por Amy Adams e Javier Bardem.

Antes da estreia do desfecho, a plataforma promoveu um evento especial em Nova York com a presença dos produtores executivos Martin Scorsese e Steven Spielberg, além do criador Nick Antosca e do elenco principal.

A pré-estreia aconteceu no Directors Guild of America (DGA Theater), em Nova York, seguida por uma sessão de perguntas e respostas com Scorsese, Spielberg, Amy Adams, Javier Bardem e Nick Antosca.

Também participaram do evento os atores Jamie Hector, Lily Collias, Malia Pyles e Margarita Levieva, além dos diretores Amanda Marsalis e Jonathan van Tulleken.

Os produtores executivos Martin Scorsese e Steven Spielberg posam ao lado do criador Nick Antosca e dos atores Amy Adams e Javier Bardem durante evento especial da série 'Cabo do Medo' em Nova York. (Divulgação/Apple TV+)

Sobre a série

Inspirada no filme de 1991 dirigido por Martin Scorsese, Cabo do Medo acompanha o casal de advogados Anna Bowden (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson), que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando Max Cady (Javier Bardem), um assassino condenado por eles, deixa a prisão decidido a buscar vingança.

A produção também é baseada no romance The Executioners, que inspirou o filme original de 1962. A série foi criada por Nick Antosca e produzida pela UCP em parceria com a Amblin Television.

Os dois primeiros episódios estrearam em 5 de junho. Desde então, a Apple TV+ lançou um novo capítulo por semana até o episódio final, que ficará disponível em 31 de julho.

Assista ao trailer de 'Cabo do Medo'