Amy Adams revela como ajudou a salvar homem esfaqueado durante passeio em família

A atriz Amy Adams revelou, na última segunda-feira, 22, ter vivido uma situação dramática fora das telas ao ajudar a salvar a vida de um homem esfaqueado no pescoço durante um passeio em família na Califórnia, nos Estados Unidos. O relato foi feito durante sua participação no podcast "SmartLess".

Conhecida por filmes como "Encantada" (2007), "Trapaça" (2013) e "A Chegada" (2o16), a atriz contou que estava acompanhada do pai, do marido e da filha quando encontrou a vítima gravemente ferida.

Corrida contra o tempo

Segundo Adams, o homem havia sido esfaqueado no pescoço e apresentava intenso sangramento. Diante da gravidade da situação, ela e seus familiares decidiram agir imediatamente para tentar conter a hemorragia enquanto aguardavam a chegada dos serviços de emergência.

"Havia pessoas gritando e um homem andando. Elas diziam: 'Ele está morrendo!'. Meu marido falou: 'Isso é sangue!'".

A atriz relatou que a cena foi extremamente impactante e que a prioridade naquele momento era manter a vítima consciente e evitar uma perda excessiva de sangue.

"Ele tinha sido esfaqueado no pescoço. Estava sangrando muito e os amigos dele estavam em pânico", revelou a atriz. Como a família estava a caminho da praia, havia toalhas no carro, que foram usadas para estancar o sangramento. Amy permaneceu ao lado da vítima, tentando tranquilizá-la até a chegada dos socorristas.

Relato emocionado

Durante a conversa no podcast, Adams descreveu a experiência como uma das mais marcantes de sua vida. Ela afirmou que o homem estava em estado crítico quando foi encontrado e que a rápida mobilização das pessoas presentes foi fundamental até a chegada dos socorristas.

Amy afirmou que não testemunhou o momento da agressão e disse desconhecer a causa do ataque. Segundo os relatos que ouviu no local, o homem estava acompanhado de conhecidos quando a situação acabou se agravando.

Quase um ano após o incidente, a atriz viveu um reencontro inesperado. Durante um jantar, um homem se aproximou para falar sobre o caso que havia mobilizado sua família. No decorrer da conversa, Amy percebeu que se tratava do homem que ela ajudara a socorrer. "De repente pensei: 'Meu Deus, é você'. Foi uma situação inacreditável", finalizou.