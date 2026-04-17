Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Coachella 2026: que horas começam os shows do 2º fim de semana?

Entre 17 e 19 de abril, o festival receberá artistas como Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Addison Rae e Karol G

Coachella 2026: veja horários dos shows ( Kevin Mazur/Getty Images for Coachella/Getty Images)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16h19.

Tudo sobreMúsica
Saiba mais

O Coachella 2026 inicia seu segundo e último fim de semana após uma primeira rodada marcada por apresentações de grande alcance, incluindo shows de Sabrina Carpenter e Justin Bieber.

O festival, realizado anualmente na Califórnia, adota o formato de dois fins de semana consecutivos como estratégia para ampliar a capacidade de público e sustentar a demanda por ingressos. A dinâmica também pressiona artistas a ajustarem seus repertórios e elementos de palco entre as datas.

Coachella 2026: veja horários e onde assistir aos shows do 2º fim de semana A programação desta etapa reúne nomes como Addison Rae, Karol G, PinkPantheress, FKA Twigs, Major Lazer, Foster the People e Labrinth, além do retorno dos headliners Sabrina Carpenter e Justin Bieber.

A transmissão oficial ocorre pelo canal do festival no YouTube, plataforma de vídeos, com diferença de quatro horas em relação ao horário de Brasília. O público brasileiro pode acompanhar os shows ao vivo com base nesse ajuste de fuso horário.

Onde assistir ao Coachella?

Confira a programação dos shows por dia e palco:

Sexta-feira - 17/04

Coachella Stage

  • Jaqck Glam: 20:10 – 21:10
  • Teddy Swims: 21:20 – 22:10
  • The xx: 23:00 – 23:55
  • Sabrina Carpenter: 01:00 – 02:40
  • Anyma: 04:00

Outdoor Theatre

  • Jeremiah Red: 18:50 – 19:50
  • Dabeull: 20:00 – 20:50
  • Lykke Li: 21:20 – 22:10
  • Dijon: 22:40 – 23:30
  • Turnstile: 00:05 – 01:00
  • Disclosure: 02:40 – 03:55

Sahara

  • Bad Gal Gali: 18:30 – 19:35
  • Youna: 19:45 – 20:35
  • HUGEL: 20:50 – 21:50
  • Marlon Hoffstadt: 22:15 – 23:15
  • KATSEYE: 00:00 – 00:45
  • Levity: 01:15 – 02:20
  • Swae Lee: 02:50 – 03:40
  • Sexyy Red: 04:05 – 04:55

Mojave

  • Central Cee: 21:30 – 22:15
  • Devo: 22:45 – 23:40
  • Moby: 00:10 – 01:00
  • Ethel Cain: 02:45 – 03:35
  • Blood Orange: 04:00 – 04:55

Sábado - 18/04

Coachella Stage

  • Record Safari: 20:10 – 21:15
  • Addison Rae: 21:25 – 22:20
  • GIVĒON: 23:00 – 23:50
  • The Strokes: 01:00 – 02:10
  • Justin Bieber: 03:25

Outdoor Theatre

  • Alex G: 21:10 – 22:00
  • SOMBR: 23:05 – 23:55
  • Labrinth: 00:30 – 01:25
  • David Byrne: 02:25 – 03:25

Gobi

  • Luísa Sonza: 21:10 – 21:50
  • Geese: 22:15 – 23:00
  • Davido: 23:50 – 00:35
  • BIA: 01:00 – 01:45
  • Morat: 02:10 – 03:00

Mojave

  • Kacey Musgraves: 19:00 – 19:50
  • Fujii Kaze: 20:30 – 21:20
  • Taemin: 23:30 – 00:20
  • PinkPantheress: 00:55 – 01:45
  • Interpol: 02:15 – 03:15

Yuma

  • SOSA: 22:45 – 00:15
  • Bedouin: 00:15 – 01:45
  • Boys Noize: 01:45 – 03:00
  • Armin van Buuren x Adam Beyer: 03:00 – 04:55

Domingo - 17/04

Coachella Stage

  • Wet Leg: 20:45 – 21:30
  • Major Lazer: 22:10 – 23:10
  • Young Thug: 23:50 – 00:40
  • KAROL G: 02:10

Outdoor Theatre

  • Foster the People: 22:45 – 23:40
  • Laufey: 00:45 – 01:45
  • BIGBANG: 02:30 – 03:30

Sahara

  • Duke Dumont: 22:10 – 23:10
  • Mochakk: 23:25 – 00:25
  • Subtronics: 01:05 – 02:05
  • Kaskade: 02:50 – 03:55

Mojave

  • Iggy Pop: 23:10 – 00:10
  • FKA twigs: 00:45 – 02:00

Quasar

  • Linska: 20:00 – 22:00
  • LP Giobbi: 22:00 – 00:00
  • Sara Landry’s Blood Oath: 00:00 – 02:00
Acompanhe tudo sobre:Shows-de-músicaJustin BieberMúsica

Mais na Exame

Mercados

Brasil

Carreira

Pop

