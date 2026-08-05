Show da Xuxa terá data extra em São Paulo: saiba como comprar ingressos

A "rainha dos baixinhos", Xuxa Meneghel, realizou dois shows esgotados no Nubank Parque, em São Paulo, nos dias 25 e 31 de julho. A turnê "XUXA - O Último Voo da Nave" celebra os anos de carreira da artista.

Apesar de ainda ter três apresentações ao redor do Brasil, devido à grande demanda e repercussão dos shows em São Paulo, Xuxa anunciou mais uma apresentação na capital paulista.

Quando será o terceiro show da Xuxa em São Paulo?

A terceira apresentação da turnê "XUXA - O Último Voo da Nave" no Nubank Parque, em São Paulo, será no dia 27 de fevereiro de 2027.

O show da Xuxa está marcado para começar às 20 horas. Os portões abrem às 16 horas.

Como comprar ingressos para o show da Xuxa?

Os ingressos para a data extra da turnê "XUXA - O Último Voo da Nave" já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo site da Eventim ou na bilheteria oficial no Nubank Parque.

NUBANK PARQUE - BILHETERIA A

Endereço: Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes - São Paulo/SP

Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h | *Fechado em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Quanto custam os ingressos para a turnê 'XUXA - O Último Voo da Nave'?

Os ingressos para o show da Xuxa começam no valor de R$ 97,50 e estão disponíveis nas modalidades Inteira, Meia-Entrada ou Meia-Social.

Alguns setores, como Cadeira Inferior, já estão esgotados ou com pouca disponibilidade de ingressos.

Mapa de setores para o show extra da turnê "Xuxa - O Último Voo da Nave" em São Paulo. (Divulgação)

Cadeira Superior: R$ 97,50 (meia), R$ 136,50 (social), R$ 165,75 (cliente Itaú) e R$ 195,00 (inteira);

R$ 97,50 (meia), R$ 136,50 (social), R$ 165,75 (cliente Itaú) e R$ 195,00 (inteira); Pista: R$ 147,50 (meia), R$ 206,50 (social), R$ 250,75 (cliente Itaú) e R$ 295,00 (inteira);

R$ 147,50 (meia), R$ 206,50 (social), R$ 250,75 (cliente Itaú) e R$ 295,00 (inteira); Cadeira Inferior: R$ 182,50 (meia), R$ 255,50 (social), R$ 310,25 (cliente Itaú) e R$ 365,00 (inteira);

R$ 182,50 (meia), R$ 255,50 (social), R$ 310,25 (cliente Itaú) e R$ 365,00 (inteira); Pista Premium: R$ 297,50 (meia), R$ 416,50 (social), R$ 505,75 (cliente Itaú) e R$ 595,00 (inteira);

R$ 297,50 (meia), R$ 416,50 (social), R$ 505,75 (cliente Itaú) e R$ 595,00 (inteira); Pit A e B: R$ 1.197,50 (meia), R$ 1.316,50 (social), R$ 1.405,75 (cliente Itaú) e R$ 1.495,00 (inteira).

INCLUSO NO PIT

Ingresso Pista Premium

Área exclusiva próxima do palco

Open Bar (água, cerveja e refrigerante)

Kit com itens exclusivos

Confira a possível setlist do show:

Bloco 1

• 'Doce Mel'

• 'O Xou da Xuxa Começou'

• 'Xuxa Lelê'

• 'Abecedário da Xuxa'

Bloco 2

• 'Viver' / 'Quem Sabe Um Dia' / 'Planeta Terra' / 'O Boto Rosa'

• 'Nosso Canto de Paz'

• 'Pinel por Você'

• 'Coração Criança' (Acapella)

• 'Xuxaxé'

• 'Tô de Bem com a Vida'

Bloco 3

• 'Cinco Patinhos'

• 'Txu Txutxucão' / 'Ele é o Txutxucão' / 'Vem Dançar com o Txutxucão' / 'Dançando com o Txutxucão'

• 'Estátua'

• 'Cabeça, Ombro, Joelho e Pé'

• 'Soco, Bate, Vira'

• 'Dança da Xuxa' (Remix)

• 'Parabéns da Xuxa' (Acapella)

Bloco 4

• 'É de Chocolate'

• 'A Vida é Uma Festa'

• 'Eu Tô Feliz'

• 'Fada Madrinha (É Tão Bom)' (com as Paquitas)

• 'Sonho de Verão' (com as Paquitas)

• 'Trocando Energia' (com as Paquitas)

• 'Pra Sempre Paquitas' (com as Paquitas)

Bloco 5

• 'Planeta Xuxa'

• 'Libera Geral'

• 'Giro do Planeta' (Intro)

• 'Marquei um X'

• 'Dinda ou Dindinha'

• 'Tindolelê'

Bloco 6

• 'Arco-Íris' (Remix)

• 'Arco-Íris'

• 'Lua de Cristal'

• 'Ilariê' (com elementos de 'Ilarié' e versão em inglês)

• 'Doce Mel' (Instrumental)

• 'Beijinho, Beijinho'