Show da Xuxa terá data extra em São Paulo: saiba como comprar ingressos

Xuxa Meneghel: artista irá encerrar 2026 com show no Maracanã em dezembro (Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 5 de agosto de 2026 às 12h16.
A "rainha dos baixinhos", Xuxa Meneghel, realizou dois shows esgotados no Nubank Parque, em São Paulo, nos dias 25 e 31 de julho. A turnê "XUXA - O Último Voo da Nave" celebra os anos de carreira da artista.
Apesar de ainda ter três apresentações ao redor do Brasil, devido à grande demanda e repercussão dos shows em São Paulo, Xuxa anunciou mais uma apresentação na capital paulista.
A terceira apresentação da turnê "XUXA - O Último Voo da Nave" no Nubank Parque, em São Paulo, será no dia 27 de fevereiro de 2027.
O show da Xuxa está marcado para começar às 20 horas. Os portões abrem às 16 horas.
Os ingressos para a data extra da turnê "XUXA - O Último Voo da Nave" já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo site da Eventim ou na bilheteria oficial no Nubank Parque.
NUBANK PARQUE - BILHETERIA A
Endereço: Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes - São Paulo/SP
Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h | *Fechado em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.
Os ingressos para o show da Xuxa começam no valor de R$ 97,50 e estão disponíveis nas modalidades Inteira, Meia-Entrada ou Meia-Social.
Alguns setores, como Cadeira Inferior, já estão esgotados ou com pouca disponibilidade de ingressos.
INCLUSO NO PIT
• 'Doce Mel'
• 'O Xou da Xuxa Começou'
• 'Xuxa Lelê'
• 'Abecedário da Xuxa'
• 'Viver' / 'Quem Sabe Um Dia' / 'Planeta Terra' / 'O Boto Rosa'
• 'Nosso Canto de Paz'
• 'Pinel por Você'
• 'Coração Criança' (Acapella)
• 'Xuxaxé'
• 'Tô de Bem com a Vida'
• 'Cinco Patinhos'
• 'Txu Txutxucão' / 'Ele é o Txutxucão' / 'Vem Dançar com o Txutxucão' / 'Dançando com o Txutxucão'
• 'Estátua'
• 'Cabeça, Ombro, Joelho e Pé'
• 'Soco, Bate, Vira'
• 'Dança da Xuxa' (Remix)
• 'Parabéns da Xuxa' (Acapella)
• 'É de Chocolate'
• 'A Vida é Uma Festa'
• 'Eu Tô Feliz'
• 'Fada Madrinha (É Tão Bom)' (com as Paquitas)
• 'Sonho de Verão' (com as Paquitas)
• 'Trocando Energia' (com as Paquitas)
• 'Pra Sempre Paquitas' (com as Paquitas)
• 'Planeta Xuxa'
• 'Libera Geral'
• 'Giro do Planeta' (Intro)
• 'Marquei um X'
• 'Dinda ou Dindinha'
• 'Tindolelê'
• 'Arco-Íris' (Remix)
• 'Arco-Íris'
• 'Lua de Cristal'
• 'Ilariê' (com elementos de 'Ilarié' e versão em inglês)
• 'Doce Mel' (Instrumental)
• 'Beijinho, Beijinho'