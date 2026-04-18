Coachella 2026: horários e onde assistir aos shows deste sábado, 18 de abril

O Coachella 2026 chega ao seu penúltimo dia neste sábado, 18 de abril, com uma nova rodada de apresentações e transmissão ampliada para o público global.

O festival, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, reúne artistas consolidados e nomes em ascensão no cenário musical. A edição deste ano mantém a diversidade de gêneros como eixo da programação, com atrações que vão do pop ao eletrônico e ao rock.

Na abertura da programação, Sabrina Carpenter aparece como principal destaque da sexta-feira. A artista, que esteve recentemente no Brasil como headliner do Lollapalooza, lidera a noite após uma apresentação no primeiro fim de semana. Outros nomes confirmados incluem The xx, em turnê de reunião, Turnstile, Devo, Moby e KATSEYE, além de Teddy Swims.

O sábado concentra mudanças de última hora na programação. Kacey Musgraves foi incluída como atração surpresa em horário antecipado. A noite segue com apresentações de The Strokes e Justin Bieber, que retorna após um show com elementos simplificados e interação com a transmissão digital. Também estão previstos artistas como Geese, Royel Otis, Alex G, Addison Rae, SOMBR, PinkPantheress, David Byrne e Interpol.

O encerramento do Coachella tem Karol G como atração principal. A programação inclui artistas de diferentes gerações e estilos, como Iggy Pop, Black Flag, Suicidal Tendencies e Röyksopp. O line-up também incorpora nomes mais recentes, entre eles Wet Leg, Little Simz, Oklou, FKA twigs, CLIPSE, Foster the People e Laufey.

Confira a programação deste sábado, 18 de abril

Coachella Stage

Record Safari: 20:10 – 21:15

Addison Rae: 21:25 – 22:20

GIVĒON: 23:00 – 23:50

The Strokes: 01:00 – 02:10

Justin Bieber: 03:25

Outdoor Theatre

Alex G: 21:10 – 22:00

SOMBR: 23:05 – 23:55

Labrinth: 00:30 – 01:25

David Byrne: 02:25 – 03:25

Gobi

Luísa Sonza: 21:10 – 21:50

Geese: 22:15 – 23:00

Davido: 23:50 – 00:35

BIA: 01:00 – 01:45

Morat: 02:10 – 03:00

Mojave

Kacey Musgraves: 19:00 – 19:50

Fujii Kaze: 20:30 – 21:20

Taemin: 23:30 – 00:20

PinkPantheress: 00:55 – 01:45

Interpol: 02:15 – 03:15

Yuma