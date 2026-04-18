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Coachella 2026: horários e onde assistir aos shows deste sábado, 18 de abril

Hoje, a programação inclui artistas como Justin Bieber, Luisa Sonza, Morat e Fujii Kaze

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de abril de 2026 às 08h00.

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O Coachella 2026 chega ao seu penúltimo dia neste sábado, 18 de abril, com uma nova rodada de apresentações e transmissão ampliada para o público global.

O festival, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, reúne artistas consolidados e nomes em ascensão no cenário musical. A edição deste ano mantém a diversidade de gêneros como eixo da programação, com atrações que vão do pop ao eletrônico e ao rock.

Coachella 2026: veja horários e onde assistir aos shows do 2º fim de semana

Na abertura da programação, Sabrina Carpenter aparece como principal destaque da sexta-feira. A artista, que esteve recentemente no Brasil como headliner do Lollapalooza, lidera a noite após uma apresentação no primeiro fim de semana. Outros nomes confirmados incluem The xx, em turnê de reunião, Turnstile, Devo, Moby e KATSEYE, além de Teddy Swims.

O sábado concentra mudanças de última hora na programação. Kacey Musgraves foi incluída como atração surpresa em horário antecipado. A noite segue com apresentações de The Strokes e Justin Bieber, que retorna após um show com elementos simplificados e interação com a transmissão digital. Também estão previstos artistas como Geese, Royel Otis, Alex G, Addison Rae, SOMBR, PinkPantheress, David Byrne e Interpol.

O encerramento do Coachella tem Karol G como atração principal. A programação inclui artistas de diferentes gerações e estilos, como Iggy Pop, Black Flag, Suicidal Tendencies e Röyksopp. O line-up também incorpora nomes mais recentes, entre eles Wet Leg, Little Simz, Oklou, FKA twigs, CLIPSE, Foster the People e Laufey.

Confira a programação deste sábado, 18 de abril

Coachella Stage

  • Record Safari: 20:10 – 21:15
  • Addison Rae: 21:25 – 22:20
  • GIVĒON: 23:00 – 23:50
  • The Strokes: 01:00 – 02:10
  • Justin Bieber: 03:25

Outdoor Theatre

  • Alex G: 21:10 – 22:00
  • SOMBR: 23:05 – 23:55
  • Labrinth: 00:30 – 01:25
  • David Byrne: 02:25 – 03:25

Gobi

  • Luísa Sonza: 21:10 – 21:50
  • Geese: 22:15 – 23:00
  • Davido: 23:50 – 00:35
  • BIA: 01:00 – 01:45
  • Morat: 02:10 – 03:00

Mojave

  • Kacey Musgraves: 19:00 – 19:50
  • Fujii Kaze: 20:30 – 21:20
  • Taemin: 23:30 – 00:20
  • PinkPantheress: 00:55 – 01:45
  • Interpol: 02:15 – 03:15

Yuma

  • SOSA: 22:45 – 00:15
  • Bedouin: 00:15 – 01:45
  • Boys Noize: 01:45 – 03:00
  • Armin van Buuren x Adam Beyer: 03:00 – 04:55
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