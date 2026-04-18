Coachella 2026: horários e onde assistir aos shows deste sábado, 18 de abril

Repórter
Publicado em 18 de abril de 2026 às 08h00.
O Coachella 2026 chega ao seu penúltimo dia neste sábado, 18 de abril, com uma nova rodada de apresentações e transmissão ampliada para o público global.
O festival, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, reúne artistas consolidados e nomes em ascensão no cenário musical. A edição deste ano mantém a diversidade de gêneros como eixo da programação, com atrações que vão do pop ao eletrônico e ao rock.Coachella 2026: veja horários e onde assistir aos shows do 2º fim de semana
Na abertura da programação, Sabrina Carpenter aparece como principal destaque da sexta-feira. A artista, que esteve recentemente no Brasil como headliner do Lollapalooza, lidera a noite após uma apresentação no primeiro fim de semana. Outros nomes confirmados incluem The xx, em turnê de reunião, Turnstile, Devo, Moby e KATSEYE, além de Teddy Swims.
O sábado concentra mudanças de última hora na programação. Kacey Musgraves foi incluída como atração surpresa em horário antecipado. A noite segue com apresentações de The Strokes e Justin Bieber, que retorna após um show com elementos simplificados e interação com a transmissão digital. Também estão previstos artistas como Geese, Royel Otis, Alex G, Addison Rae, SOMBR, PinkPantheress, David Byrne e Interpol.
O encerramento do Coachella tem Karol G como atração principal. A programação inclui artistas de diferentes gerações e estilos, como Iggy Pop, Black Flag, Suicidal Tendencies e Röyksopp. O line-up também incorpora nomes mais recentes, entre eles Wet Leg, Little Simz, Oklou, FKA twigs, CLIPSE, Foster the People e Laufey.