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Vídeo mostra incêndio causado por queda de helicópteros no Recreio dos Bandeirantes

Acidente na Avenida das Américas deixou seis mortos e incendiou ao menos 20 carros elétricos no Recreio dos Bandeirantes

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de junho de 2026 às 11h22.

Acidente na Avenida das Américas deixou seis mortos e incendiou ao menos 20 carros elétricos no Recreio dos Bandeirantes

Dois helicópteros colidiram no ar e caíram sobre um pátio alugado pela BYD no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixando seis pessoas mortas na manhã deste domingo. O acidente ocorreu no quarteirão da Avenida das Américas com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos.

As aeronaves caíram em uma área usada por uma concessionária de veículos. Segundo as informações disponíveis até a última atualização, ainda não havia confirmação sobre o que causou a colisão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h59. Uma das aeronaves explodiu após a queda, e o incêndio atingiu ao menos 20 carros elétricos estacionados no terreno, provocando outras pequenas explosões.

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