Vídeo mostra incêndio causado por queda de helicópteros no Recreio dos Bandeirantes

Redação Exame
Publicado em 14 de junho de 2026 às 11h22.
Acidente na Avenida das Américas deixou seis mortos e incendiou ao menos 20 carros elétricos no Recreio dos Bandeirantes
Dois helicópteros colidiram no ar e caíram sobre um pátio alugado pela BYD no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixando seis pessoas mortas na manhã deste domingo. O acidente ocorreu no quarteirão da Avenida das Américas com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos.
Pelo menos 5 morrem em queda de helicópteros no Recreio; aeronaves colidiram no ar
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h59 para a ocorrência, no quarteirão da Avenida das Américas com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos. pic.twitter.com/mkPaZJWzUU
— Descartes Junior (@JuniorDescartes) June 14, 2026
As aeronaves caíram em uma área usada por uma concessionária de veículos. Segundo as informações disponíveis até a última atualização, ainda não havia confirmação sobre o que causou a colisão.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h59. Uma das aeronaves explodiu após a queda, e o incêndio atingiu ao menos 20 carros elétricos estacionados no terreno, provocando outras pequenas explosões.
Um dos helicópteros que se chocaram no Rio de Janeiro neste domingo, 14. Aeronave caiu em pátio de carros da BYD no Recreio dos Bandeirantes. pic.twitter.com/ugVmsdMeCI
— Airway (@AirwayBrasil) June 14, 2026