Coachella 2027 anuncia Dua Lipa, Madonna, Tame Impala e SZA; veja lineup

O Coachella anunciou nesta quarta-feira, 11, o lineup de sua edição de 2027. Um dos principais festivais de música do mundo, o evento terá Dua Lipa, Tame Impala e SZA como atrações principais dos três dias de programação.

A próxima edição será realizada em dois fins de semana consecutivos: de 9 a 11 e de 16 a 18 de abril de 2027. Os shows acontecem no Empire Polo Club, em Indio, na Califórnia, nos Estados Unidos.

A programação reúne artistas de diferentes gêneros musicais, incluindo nomes consagrados da música pop, eletrônica, rock e hip-hop. Entre os destaques estão Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy, Jisoo, Kehlani, Phoebe Bridgers, Weezer, Robyn e Mariah the Scientist.

Outro nome anunciado é Daddy Yankee, que terá uma apresentação com produção especial. O horário e o dia do show, no entanto, ainda não foram divulgados.

Quem são os headliners do Coachella 2027?

Os três nomes escolhidos para encabeçar a programação são Dua Lipa, Tame Impala e SZA. Cada artista será responsável por fechar a programação de um dos dias do festival.

Dua Lipa será a atração principal das sextas-feiras, 9 e 16 de abril. A cantora divide a programação do primeiro dia com artistas como Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy, Jisoo, Kehlani, Leon Thomas, Fetty Wap e SG Lewis.

Tame Impala será o headliner dos sábados, 10 e 17 de abril. O projeto musical liderado por Kevin Parker retorna ao festival como atração principal pela segunda vez. A primeira ocasião foi em 2019.

Entre os artistas que também se apresentam aos sábados estão Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Robyn, Role Model, Adéla, Måneskin, Mariah the Scientist e Bad Gyal.

SZA encerra os dois fins de semana do festival, com apresentações nos domingos, 11 e 18 de abril. A programação do último dia também conta com Don Toliver, Dom Dolla, Kygo, Becky G, BABYMONSTER, Remi Wolf, Tove Lo, Victoria Monét, MUNA, Shygirl e Ayra Starr.