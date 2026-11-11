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Coachella 2027 anuncia Dua Lipa, Madonna, Tame Impala e SZA; veja lineup

Festival terá dois fins de semana em abril, na Califórnia, com apresentações de artistas como Phoebe Bridgers, Mariah the Scientist, Weezer, Jisoo e Daddy Yankee

Dua Lipa: cantora será a atração principal das sextas-feiras, 9 e 16 de abril (James D. Morgan/Getty Images)

Dua Lipa: cantora será a atração principal das sextas-feiras, 9 e 16 de abril (James D. Morgan/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Editora da homepage

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08h23.

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O Coachella 2027 divulgou seu lineup com atrações principais como Dua Lipa, Tame Impala e SZA. O festival acontecerá em abril de 2027 na Califórnia, com programação diversificada em dois fins de semana consecutivos. Artistas de vários gêneros musicais estarão presentes, incluindo Madonna, Zara Larsson e Daddy Yankee.

O Coachella anunciou nesta quarta-feira, 11, o lineup de sua edição de 2027. Um dos principais festivais de música do mundo, o evento terá Dua Lipa, Tame Impala e SZA como atrações principais dos três dias de programação.

A próxima edição será realizada em dois fins de semana consecutivos: de 9 a 11 e de 16 a 18 de abril de 2027. Os shows acontecem no Empire Polo Club, em Indio, na Califórnia, nos Estados Unidos.

A programação reúne artistas de diferentes gêneros musicais, incluindo nomes consagrados da música pop, eletrônica, rock e hip-hop. Entre os destaques estão Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy, Jisoo, Kehlani, Phoebe Bridgers, Weezer, Robyn e Mariah the Scientist.

Outro nome anunciado é Daddy Yankee, que terá uma apresentação com produção especial. O horário e o dia do show, no entanto, ainda não foram divulgados.

Quem são os headliners do Coachella 2027?

Os três nomes escolhidos para encabeçar a programação são Dua Lipa, Tame Impala e SZA. Cada artista será responsável por fechar a programação de um dos dias do festival.

Dua Lipa será a atração principal das sextas-feiras, 9 e 16 de abril. A cantora divide a programação do primeiro dia com artistas como Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy, Jisoo, Kehlani, Leon Thomas, Fetty Wap e SG Lewis.

Tame Impala será o headliner dos sábados, 10 e 17 de abril. O projeto musical liderado por Kevin Parker retorna ao festival como atração principal pela segunda vez. A primeira ocasião foi em 2019.

Entre os artistas que também se apresentam aos sábados estão Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Robyn, Role Model, Adéla, Måneskin, Mariah the Scientist e Bad Gyal.

SZA encerra os dois fins de semana do festival, com apresentações nos domingos, 11 e 18 de abril. A programação do último dia também conta com Don Toliver, Dom Dolla, Kygo, Becky G, BABYMONSTER, Remi Wolf, Tove Lo, Victoria Monét, MUNA, Shygirl e Ayra Starr.

Glossário

O que é Coachella?

Festival de música anual realizado na Califórnia, considerado um dos principais eventos musicais do mundo.

Quem é Daddy Yankee?

Artista de música urbana porto-riquenha, conhecido como um dos pioneiros do reggaeton.

O que significa headliner?

Termo usado para designar os artistas principais ou atrações principais de um evento musical.

Acompanhe tudo sobre:FestivaisShows-de-música

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