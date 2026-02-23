O retorno das comédias românticas pode fortalecer a inteligência emocional — saiba o motivo

amor, casamento, chuva (iStock/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 05h00.
As comédias românticas voltaram ao centro da cultura pop. Filmes como Materialists e Bridget Jones: Mad About the Boy ultrapassaram a marca de US$ 100 milhões em bilheteria global, segundo o Box Office Mojo. Ao mesmo tempo, o mercado editorial registrou crescimento nas vendas de romances, impulsionado pelo fenômeno do BookTok — comunidade dentro do TikTok dedicada a livros.
Mas o impacto do gênero pode ir além do entretenimento. Segundo pesquisas como International Journal of Interdisciplinary Approaches in Psychology e National Library of Medicine (NLM), o consumo de ficção romântica está associado a níveis mais altos de inteligência emocional entre jovens adultos. As informações foram retiradas de Pepperdine Graphic.
As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor
O International Journal of Interdisciplinary Approaches in Psychology indica que jovens adultos que consomem mídia romântica tendem a apresentar níveis mais elevados dessa habilidade.
Parte dessa relação está ligada ao fenômeno da “imersão emocional”. Leitores e espectadores que se envolvem profundamente com personagens tendem a desenvolver maior empatia — habilidade definida como a capacidade de compreender e ser sensível às emoções alheias.
Já o NLM aponta que níveis mais altos de envolvimento emocional com narrativas de ficção estão correlacionados com maior empatia.
Embora o gênero seja frequentemente associado apenas ao romance, os efeitos transcendem relações amorosas. Empatia e compreensão emocional são competências centrais para:
Em ambientes acadêmicos e corporativos que exigem colaboração constante, essas habilidades tornam-se diferenciais estratégicos.
Parte das comédias românticas se aproxima da chamada ficção literária, que prioriza desenvolvimento de personagem e retrato da experiência humana.
Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação
Ao acompanhar dilemas, falhas e reconciliações de personagens, o público exercita interpretação emocional, reconhecimento de padrões de comportamento e compreensão de perspectivas diferentes.
Esse treino indireto pode fortalecer habilidades de autogestão e percepção social — pilares da inteligência emocional.
No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.
Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.
Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória