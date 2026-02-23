O retorno das comédias românticas pode fortalecer a inteligência emocional — saiba o motivo

As comédias românticas voltaram ao centro da cultura pop. Filmes como Materialists e Bridget Jones: Mad About the Boy ultrapassaram a marca de US$ 100 milhões em bilheteria global, segundo o Box Office Mojo. Ao mesmo tempo, o mercado editorial registrou crescimento nas vendas de romances, impulsionado pelo fenômeno do BookTok — comunidade dentro do TikTok dedicada a livros.

Mas o impacto do gênero pode ir além do entretenimento. Segundo pesquisas como International Journal of Interdisciplinary Approaches in Psychology e National Library of Medicine (NLM), o consumo de ficção romântica está associado a níveis mais altos de inteligência emocional entre jovens adultos. As informações foram retiradas de Pepperdine Graphic.

A conexão entre ficção e empatia

O International Journal of Interdisciplinary Approaches in Psychology indica que jovens adultos que consomem mídia romântica tendem a apresentar níveis mais elevados dessa habilidade.

Parte dessa relação está ligada ao fenômeno da “imersão emocional”. Leitores e espectadores que se envolvem profundamente com personagens tendem a desenvolver maior empatia — habilidade definida como a capacidade de compreender e ser sensível às emoções alheias.

Já o NLM aponta que níveis mais altos de envolvimento emocional com narrativas de ficção estão correlacionados com maior empatia.

Ficção, maturidade e vida profissional

Embora o gênero seja frequentemente associado apenas ao romance, os efeitos transcendem relações amorosas. Empatia e compreensão emocional são competências centrais para:

Networking

Trabalho em equipe

Gestão de conflitos

Liderança

Em ambientes acadêmicos e corporativos que exigem colaboração constante, essas habilidades tornam-se diferenciais estratégicos.

Entretenimento como treino emocional

Parte das comédias românticas se aproxima da chamada ficção literária, que prioriza desenvolvimento de personagem e retrato da experiência humana.

Ao acompanhar dilemas, falhas e reconciliações de personagens, o público exercita interpretação emocional, reconhecimento de padrões de comportamento e compreensão de perspectivas diferentes.

Esse treino indireto pode fortalecer habilidades de autogestão e percepção social — pilares da inteligência emocional.

