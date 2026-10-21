Novo Xbox, apelidado de Helix, pode custar quase R$ 10 mil e chegar em 2028

O próximo console Xbox, desenvolvido sob o codinome Helix, pode ter preço entre US$ 1.200 e US$ 1.800 (entre R$ 7.500 e R$ 9.000) se a Microsoft optar por repassar ao consumidor todos os custos do aparelho.

A estimativa consta de uma reportagem da Fortune, que entrevistou Asha Sharma, CEO da divisão de jogos da companhia.

Segundo a publicação, essa faixa de valores aparece em projeções internas da Microsoft. O preço dependerá, entre outros fatores, da decisão da empresa de subsidiar parte do equipamento, prática que já adotou para reduzir o valor cobrado pelos consoles.

Nesse modelo, a fabricante absorve uma parcela dos custos do aparelho e busca receitas com a venda de jogos, assinaturas e serviços. A Microsoft ainda não confirmou qual será a estratégia comercial do Project Helix.

O lançamento está previsto para o fim de 2028, a tempo das festas de fim de ano, de acordo com a revista. A oscilação nos preços dos componentes também dificulta a definição de quanto o consumidor terá de pagar pelo dispositivo.

A proposta do Helix é reunir jogos de Xbox e PC em um mesmo equipamento, conforme já anunciou a Microsoft. Essa combinação pode aproximar o console do mercado de computadores voltados a jogos, tanto em funcionalidades quanto em preço.

Portátil do Xbox está nos planos para 2027

Antes do Helix, a companhia pretende colocar no mercado um Xbox portátil, com previsão de lançamento até o fim de 2027, segundo a Fortune.

O projeto daria sequência à parceria com a Asus, responsável pelo Xbox Ally e pelo Xbox Ally X. Os dois aparelhos chegaram aos Estados Unidos em outubro de 2025, por US$ 600 e US$ 1.000, respectivamente. A geração atual serve como ponto de partida para a proposta que a Microsoft pretende desenvolver nos próximos dispositivos.

O avanço do novo portátil, porém, esbarra em divergências entre as equipes do Xbox e do Windows. De acordo com a reportagem, os grupos discordam sobre o sistema operacional e sobre como oferecer o desempenho necessário para os jogos.

A equipe do Windows defende uma versão simplificada do Windows Home. Já a divisão comandada por Sharma busca desenvolver e controlar um sistema próprio, com foco na experiência de jogo. O impasse teria levado a liderança do Xbox a considerar o cancelamento do aparelho, segundo a publicação.

Game Pass também pode passar por mudanças

A Microsoft também avalia alterações no Xbox Game Pass, seu serviço de assinatura de jogos. Uma das possibilidades citadas pela reportagem é permitir que o usuário contrate recursos separadamente, em vez de escolher apenas entre pacotes com benefícios predefinidos.

As opções poderiam incluir jogos na nuvem, executados pela internet sem processamento local, e partidas multiplayer, modalidade que reúne vários jogadores. Segundo a Fortune, a discussão integra os esforços da empresa para adaptar seu modelo de negócios ao aumento dos custos dos equipamentos.