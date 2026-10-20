GTA 6: pré-venda tem lucro de R$ 3 bilhões e soma 6,4 milhões de cópias

A pré-venda de GTA 6 pode ter movimentado US$ 630 milhões (aproximadamente R$ 3,1 bilhões), segundo estimativas da Sensor Tower, empresa de inteligência de mercado. O levantamento aponta que o jogo da Rockstar teria alcançado 6,45 milhões de cópias comercializadas até esta terça-feira, 20, cerca de um mês antes do lançamento, previsto para 19 de novembro.

O PlayStation 5 concentra 74% das compras estimadas, o equivalente a aproximadamente 4,8 milhões de unidades. Os consoles Xbox Series X|S, da Microsoft, respondem pelos outros 26%, com cerca de 1,66 milhão de cópias.

Os números são projeções da Sensor Tower e não representam um balanço de vendas divulgado pela Rockstar. A estimativa de arrecadação também corresponde à receita com as compras, sem descontar custos de desenvolvimento, divulgação e distribuição.

Projeção aponta vendas de 45 milhões de cópias

Outra previsão, do banco de investimentos Piper Sandler, indica que GTA 6 pode vender 45 milhões de unidades no lançamento. Caso esse volume seja alcançado, a comercialização do jogo poderia gerar aproximadamente US$ 3,6 bilhões em receita, com um preço de referência de US$ 80 por cópia.

A projeção considera apenas a venda das unidades. O resultado dependerá do volume de compras e dos preços praticados nas diferentes edições e mercados.

Com versões previstas para os consoles da Sony e da Microsoft, Grand Theft Auto VI chega após cerca de dez anos de desenvolvimento.

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A contagem regressiva para GTA 6 entrou na reta final. Nesta segunda-feira, 19, falta exatamente um mês para o lançamento oficial do novo capítulo da franquia da Rockstar Games, considerado um dos jogos mais aguardados da última década.