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Chuva, lotação e músicas surpresas: como foi o 1º show do BTS em SP e o que esperar dos próximos?

Grupo reuniu cerca de 85 mil fãs no MorumBIS, apresentou duas músicas surpresa e mudou performance de "IDOL" por questões de segurança

BTS no Brasil: Primeiro show da turnê "ARIRANG" em São Paulo teve sucessos, interação em português e críticas à estrutura; (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)

BTS no Brasil: Primeiro show da turnê "ARIRANG" em São Paulo teve sucessos, interação em português e críticas à estrutura; (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15h13.

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O BTS voltou ao Brasil após sete anos e reuniu cerca de 85 mil pessoas no MorumBIS, em São Paulo, nesta quarta-feira. O primeiro dos três shows da turnê "ARIRANG" no país teve músicas surpresa, interações em português e momentos que viralizaram nas redes sociais. A apresentação também provocou reclamações sobre a estrutura do palco e uma mudança na performance de "IDOL".

Com ingressos esgotados para as três datas, o grupo sul-coreano retorna ao estádio nesta sexta-feira, 30, para a segunda apresentação. A expectativa dos fãs está concentrada nas possíveis mudanças do repertório, especialmente nas duas músicas surpresa reservadas para cada show.

Como foi o primeiro show do BTS no Brasil?

A apresentação de quarta-feira marcou o reencontro de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook com o público brasileiro. O espetáculo durou cerca de 2h20 e contou com um palco de 360 graus, quatro passarelas e uma plataforma giratória.

O repertório combinou músicas do álbum "ARIRANG" com sucessos como "Fake Love", "Not Today", "Fire", "Butter" e "Dynamite". As novas versões de algumas faixas e a sequência de "FYA" e "Fire" estiveram entre os destaques da noite.

Os integrantes também arriscaram frases em português e reproduziram passos de danças brasileiras, incluindo o chamado "passinho do Jamal", durante "Butter".

Quais foram as músicas surpresa do BTS?

Um dos momentos mais aguardados da turnê é a escolha de duas músicas surpresa, que ocupam posições específicas no repertório e podem mudar a cada apresentação.

Na estreia brasileira, o BTS escolheu "Black Swan" e "Silver Spoon (Baepsae)".

"Black Swan", lançada em 2020 no álbum "Map of the Soul: 7", foi recebida com entusiasmo pelo público. Já "Baepsae", de 2015, trouxe de volta uma faixa dos primeiros anos da carreira do grupo.

BTS deixou de dar a volta no estádio durante "IDOL"

Uma das principais reclamações da primeira noite envolveu a apresentação de "IDOL". Em outras etapas da turnê, os integrantes circularam pela área inferior do estádio, aproximando-se dos fãs durante a música.

Em São Paulo, a produção informou, antes do início do espetáculo, que a tradicional volta seria cancelada por questões de segurança.

A decisão desagradou parte do público, que esperava acompanhar os artistas de perto. Como mudança, os sete integrantes apresentaram a coreografia de "IDOL" no palco, algo que ainda não havia acontecido daquela forma na turnê.

Estrutura do palco e lotação geram críticas

Outro assunto que repercutiu foi a estrutura utilizada no MorumBIS. A configuração dos telões da etapa latino-americana é menor do que a apresentada em outras regiões da turnê.

A diferença já havia provocado questionamentos antes dos shows. Na segunda-feira, 26, a Live Nation atribuiu a mudança a limitações logísticas e de cronograma.

"Essa produção é diferente da apresentada em outras regiões devido a limitações logísticas e de cronograma, fatores essenciais para viabilizar a realização da turnê para o maior número possível de fãs em toda a região", disse a empresa em um comunicado.

A estreia também foi marcada por chuva e longas filas. Relatos de fãs apontaram problemas de acesso e lotação em determinados setores do estádio.

Veja o setlist completo do primeiro show do BTS

O BTS apresentou 23 músicas na quarta-feira, 28. A lista reuniu faixas do novo álbum, sucessos da carreira e duas canções surpresa.

  • "Hooligan"
  • "Aliens"
  • "Run BTS"
  • "They Don't Know 'Bout Us"
  • "Like Animals"
  • "Fake Love"
  • "SWIM"
  • "Merry Go Round"
  • "2.0"
  • "Normal"
  • "Not Today"
  • "MIC Drop"
  • "FYA"
  • "Burning Up (Fire)"
  • "Body to Body"
  • "IDOL"
  • "Come Over"
  • "Butter"
  • "Dynamite"
  • "Black Swan" (surpresa)
  • "Silver Spoon (Baepsae)" (surpresa)
  • "Please"
  • "Into the Sun"

Que horas começam os próximos shows e qual será a previsão do tempo?

O segundo show do BTS no Brasil está marcado para sexta-feira, 30, às 20h, também no MorumBIS, em São Paulo. A chance de chuva chega a 97%, embora o volume estimado seja de 2,5 milímetros, inferior ao previsto para a quarta-feira.

Os ingressos estão esgotados, assim como os da terceira e última apresentação, no sábado, 31, que também começa às 20h.

A previsão da Climatempo para o show do fim de semana também indica mínima de 17°C e máxima de 25°C, com instabilidade ao longo do dia. Para a tarde, há risco de temporal, enquanto a noite deve registrar pancadas de chuva e trovoadas.

As duas apresentações também terão transmissão em cinemas selecionados no Brasil e no mundo.

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