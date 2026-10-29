Chuva, lotação e músicas surpresas: como foi o 1º show do BTS em SP e o que esperar dos próximos?

O BTS voltou ao Brasil após sete anos e reuniu cerca de 85 mil pessoas no MorumBIS, em São Paulo, nesta quarta-feira. O primeiro dos três shows da turnê "ARIRANG" no país teve músicas surpresa, interações em português e momentos que viralizaram nas redes sociais. A apresentação também provocou reclamações sobre a estrutura do palco e uma mudança na performance de "IDOL".

Com ingressos esgotados para as três datas, o grupo sul-coreano retorna ao estádio nesta sexta-feira, 30, para a segunda apresentação. A expectativa dos fãs está concentrada nas possíveis mudanças do repertório, especialmente nas duas músicas surpresa reservadas para cada show.

Como foi o primeiro show do BTS no Brasil?

A apresentação de quarta-feira marcou o reencontro de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook com o público brasileiro. O espetáculo durou cerca de 2h20 e contou com um palco de 360 graus, quatro passarelas e uma plataforma giratória.

O repertório combinou músicas do álbum "ARIRANG" com sucessos como "Fake Love", "Not Today", "Fire", "Butter" e "Dynamite". As novas versões de algumas faixas e a sequência de "FYA" e "Fire" estiveram entre os destaques da noite.

Os integrantes também arriscaram frases em português e reproduziram passos de danças brasileiras, incluindo o chamado "passinho do Jamal", durante "Butter".

Quais foram as músicas surpresa do BTS?

Um dos momentos mais aguardados da turnê é a escolha de duas músicas surpresa, que ocupam posições específicas no repertório e podem mudar a cada apresentação.

Na estreia brasileira, o BTS escolheu "Black Swan" e "Silver Spoon (Baepsae)".

"Black Swan", lançada em 2020 no álbum "Map of the Soul: 7", foi recebida com entusiasmo pelo público. Já "Baepsae", de 2015, trouxe de volta uma faixa dos primeiros anos da carreira do grupo.

BTS deixou de dar a volta no estádio durante "IDOL"

Uma das principais reclamações da primeira noite envolveu a apresentação de "IDOL". Em outras etapas da turnê, os integrantes circularam pela área inferior do estádio, aproximando-se dos fãs durante a música.

Em São Paulo, a produção informou, antes do início do espetáculo, que a tradicional volta seria cancelada por questões de segurança.

🚨GALERA, Não teremos a caminhada de IDOL. A equipe acabou de avisar no estádio! 🥲 — BBO⁷ 🪭 (@btsbrasil_on) October 28, 2026

A decisão desagradou parte do público, que esperava acompanhar os artistas de perto. Como mudança, os sete integrantes apresentaram a coreografia de "IDOL" no palco, algo que ainda não havia acontecido daquela forma na turnê.

Estrutura do palco e lotação geram críticas

Outro assunto que repercutiu foi a estrutura utilizada no MorumBIS. A configuração dos telões da etapa latino-americana é menor do que a apresentada em outras regiões da turnê.

A diferença já havia provocado questionamentos antes dos shows. Na segunda-feira, 26, a Live Nation atribuiu a mudança a limitações logísticas e de cronograma.

"Essa produção é diferente da apresentada em outras regiões devido a limitações logísticas e de cronograma, fatores essenciais para viabilizar a realização da turnê para o maior número possível de fãs em toda a região", disse a empresa em um comunicado.

A estreia também foi marcada por chuva e longas filas. Relatos de fãs apontaram problemas de acesso e lotação em determinados setores do estádio.

Fãs flagram superlotação em pista de show do BTS no Brasil. https://t.co/YVmJXbgG6i — POPTime (@poptime) October 29, 2026

Veja o setlist completo do primeiro show do BTS

O BTS apresentou 23 músicas na quarta-feira, 28. A lista reuniu faixas do novo álbum, sucessos da carreira e duas canções surpresa.

"Hooligan"

"Aliens"

"Run BTS"

"They Don't Know 'Bout Us"

"Like Animals"

"Fake Love"

"SWIM"

"Merry Go Round"

"2.0"

"Normal"

"Not Today"

"MIC Drop"

"FYA"

"Burning Up (Fire)"

"Body to Body"

"IDOL"

"Come Over"

"Butter"

"Dynamite"

"Black Swan" (surpresa)

"Silver Spoon (Baepsae)" (surpresa)

"Please"

"Into the Sun"

Que horas começam os próximos shows e qual será a previsão do tempo?

O segundo show do BTS no Brasil está marcado para sexta-feira, 30, às 20h, também no MorumBIS, em São Paulo. A chance de chuva chega a 97%, embora o volume estimado seja de 2,5 milímetros, inferior ao previsto para a quarta-feira.

Os ingressos estão esgotados, assim como os da terceira e última apresentação, no sábado, 31, que também começa às 20h.

A previsão da Climatempo para o show do fim de semana também indica mínima de 17°C e máxima de 25°C, com instabilidade ao longo do dia. Para a tarde, há risco de temporal, enquanto a noite deve registrar pancadas de chuva e trovoadas.

As duas apresentações também terão transmissão em cinemas selecionados no Brasil e no mundo.