Chuva, lotação e músicas surpresas: como foi o 1º show do BTS em SP e o que esperar dos próximos?

BTS no Brasil: Primeiro show da turnê "ARIRANG" em São Paulo teve sucessos, interação em português e críticas à estrutura; (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)
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Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15h13.
O BTS voltou ao Brasil após sete anos e reuniu cerca de 85 mil pessoas no MorumBIS, em São Paulo, nesta quarta-feira. O primeiro dos três shows da turnê "ARIRANG" no país teve músicas surpresa, interações em português e momentos que viralizaram nas redes sociais. A apresentação também provocou reclamações sobre a estrutura do palco e uma mudança na performance de "IDOL".
Com ingressos esgotados para as três datas, o grupo sul-coreano retorna ao estádio nesta sexta-feira, 30, para a segunda apresentação. A expectativa dos fãs está concentrada nas possíveis mudanças do repertório, especialmente nas duas músicas surpresa reservadas para cada show.
A apresentação de quarta-feira marcou o reencontro de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook com o público brasileiro. O espetáculo durou cerca de 2h20 e contou com um palco de 360 graus, quatro passarelas e uma plataforma giratória.
O repertório combinou músicas do álbum "ARIRANG" com sucessos como "Fake Love", "Not Today", "Fire", "Butter" e "Dynamite". As novas versões de algumas faixas e a sequência de "FYA" e "Fire" estiveram entre os destaques da noite.
Os integrantes também arriscaram frases em português e reproduziram passos de danças brasileiras, incluindo o chamado "passinho do Jamal", durante "Butter".
Um dos momentos mais aguardados da turnê é a escolha de duas músicas surpresa, que ocupam posições específicas no repertório e podem mudar a cada apresentação.
Na estreia brasileira, o BTS escolheu "Black Swan" e "Silver Spoon (Baepsae)".
"Black Swan", lançada em 2020 no álbum "Map of the Soul: 7", foi recebida com entusiasmo pelo público. Já "Baepsae", de 2015, trouxe de volta uma faixa dos primeiros anos da carreira do grupo.
Uma das principais reclamações da primeira noite envolveu a apresentação de "IDOL". Em outras etapas da turnê, os integrantes circularam pela área inferior do estádio, aproximando-se dos fãs durante a música.
Em São Paulo, a produção informou, antes do início do espetáculo, que a tradicional volta seria cancelada por questões de segurança.
🚨GALERA, Não teremos a caminhada de IDOL. A equipe acabou de avisar no estádio! 🥲
— BBO⁷ 🪭 (@btsbrasil_on) October 28, 2026
A decisão desagradou parte do público, que esperava acompanhar os artistas de perto. Como mudança, os sete integrantes apresentaram a coreografia de "IDOL" no palco, algo que ainda não havia acontecido daquela forma na turnê.
Outro assunto que repercutiu foi a estrutura utilizada no MorumBIS. A configuração dos telões da etapa latino-americana é menor do que a apresentada em outras regiões da turnê.
A diferença já havia provocado questionamentos antes dos shows. Na segunda-feira, 26, a Live Nation atribuiu a mudança a limitações logísticas e de cronograma.
"Essa produção é diferente da apresentada em outras regiões devido a limitações logísticas e de cronograma, fatores essenciais para viabilizar a realização da turnê para o maior número possível de fãs em toda a região", disse a empresa em um comunicado.
A estreia também foi marcada por chuva e longas filas. Relatos de fãs apontaram problemas de acesso e lotação em determinados setores do estádio.
Fãs flagram superlotação em pista de show do BTS no Brasil. https://t.co/YVmJXbgG6i
— POPTime (@poptime) October 29, 2026
O BTS apresentou 23 músicas na quarta-feira, 28. A lista reuniu faixas do novo álbum, sucessos da carreira e duas canções surpresa.
O segundo show do BTS no Brasil está marcado para sexta-feira, 30, às 20h, também no MorumBIS, em São Paulo. A chance de chuva chega a 97%, embora o volume estimado seja de 2,5 milímetros, inferior ao previsto para a quarta-feira.
Os ingressos estão esgotados, assim como os da terceira e última apresentação, no sábado, 31, que também começa às 20h.
A previsão da Climatempo para o show do fim de semana também indica mínima de 17°C e máxima de 25°C, com instabilidade ao longo do dia. Para a tarde, há risco de temporal, enquanto a noite deve registrar pancadas de chuva e trovoadas.
As duas apresentações também terão transmissão em cinemas selecionados no Brasil e no mundo.