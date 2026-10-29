É o fim da linha para Giovanna Gold? Enquete diz que a sister deixa o jogo nesta quinta, 29

'A Fazenda 18': disputa pela permanência ganha novos contornos com Giovanna Gold apontada como provável eliminada da semana (Reprodução / Record TV)
Freelancer
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15h27.
A "Fazenda 18" chegou à sexta roça da edição. Nesta quinta-feira, 29, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Darlin Ferrattry, Giovanna Gold e Maíra Charken.
Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".
Até as 15h00, já foram apurados 436.193 pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Giovanna está sendo eliminada, com 19,87% dos votos.
Darlin aparece em primeiro lugar, com 42,75%, e Maíra em segundo, com 37,38%.
A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.
Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.
O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.
No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.