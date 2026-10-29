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'A Fazenda 18': enquete aponta qual peão está praticamente salvo desta roça

Votação segue acirrada entre as três roceiras, e a enquete revela quem está mais ameaçada de eliminação

'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 29 (Reprodução / Record TV)

'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 29 (Reprodução / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 13h10.

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A "Fazenda 18" chegou à sexta roça da edição. Nesta quinta-feira, 29, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Darlin Ferrattry, Giovanna Gold e Maíra Charken.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Até as 12h00, já foram apurados 346.489 pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Giovanna está sendo eliminada, com 20,54% dos votos.

Darlin aparece em primeiro lugar, com 42,91%, e Maíra em segundo, com 36,55%.

Resultados

  • Sites (voto da torcida): Darlin 34,17% x Giovanna 29,01% x Maíra 36,82%
  • YouTube: Darlin 47,75% x Giovanna 14,79% x Maíra 37,46%
  • Twitter: Darlin 35,92% x Giovanna 22,98% x Maíra 41,11%
  • Instagram: Darlin 40,64% x Giovanna 27,45% x Maíra 31,91%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Darlin 42,91% x Giovanna 20,54% x Maíra 36,55%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

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