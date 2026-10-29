Pop
MÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'A Paixão de Cristo' retorna aos cinemas em dezembro com versão em 4K

Lançado em 2004, o filme retrata as últimas 12 horas da vida de Jesus Cristo antes da crucificação

'A Paixão de Cristo' recebeu três indicações ao Oscar (Paris Filmes/Divulgação)

'A Paixão de Cristo' recebeu três indicações ao Oscar (Paris Filmes/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15h02.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

O filme 'A Paixão de Cristo' (2004) será relançado nos cinemas brasileiros em versão remasterizada em 4K em 10 de dezembro. A exibição antecede a estreia de 'A Ressurreição de Cristo: Parte Um', continuação prevista para 6 de maio de 2027 no Brasil.

O filme 'A Paixão de Cristo' (2004) será relançado nos cinemas brasileiros em versão remasterizada em 4K em 10 de dezembro. A nova exibição antecede o lançamento de 'A Ressurreição de Cristo: Parte Um', continuação do longa original prevista para chegar aos cinemas brasileiros em 6 de maio de 2027.

Qual é a história de 'A Paixão de Cristo'?

Lançado em 2004, o filme retrata as últimas 12 horas da vida de Jesus Cristo antes da crucificação. A narrativa começa com a agonia no Jardim do Getsêmani e passa pela traição de Judas Iscariotes, a flagelação e a crucificação, além de incluir lembranças de outros momentos da vida de Jesus.

A produção utiliza diálogos em aramaico, hebraico e latim reconstruídos, com legendas. Filmado principalmente na Itália, o longa teve orçamento de US$ 30 milhões e arrecadou US$ 612 milhões nas bilheterias mundiais.

O desempenho comercial foi acompanhado de reconhecimento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O filme recebeu três indicações ao Oscar, nas categorias de Melhor Maquiagem, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora Original.

O elenco original tem Jim Caviezel como Jesus Cristo, Monica Bellucci como Maria Madalena e Maia Morgenstern como Maria. Francesco De Vito interpreta Pedro, enquanto Ivano Marescotti dá vida a Pôncio Pilatos.

'Perguntas frequentes'

Quando 'A Paixão de Cristo' será relançado nos cinemas brasileiros? ＋

'A Paixão de Cristo' será relançado nos cinemas brasileiros em 10 de dezembro. O filme terá uma versão remasterizada em 4K.

Qual é a história de 'A Paixão de Cristo'? ＋

O filme retrata as últimas 12 horas da vida de Jesus Cristo antes da crucificação. A narrativa passa pela agonia no Jardim do Getsêmani, pela traição de Judas Iscariotes, pela flagelação e pela crucificação.

Quais idiomas são falados em 'A Paixão de Cristo'? ＋

Os diálogos de 'A Paixão de Cristo' são em aramaico, hebraico e latim reconstruídos, com legendas. O longa foi filmado principalmente na Itália.

Quanto 'A Paixão de Cristo' arrecadou nas bilheterias? ＋

'A Paixão de Cristo' arrecadou US$ 612 milhões nas bilheterias mundiais. O orçamento da produção foi de US$ 30 milhões.

Quantas indicações ao Oscar 'A Paixão de Cristo' recebeu? ＋

'A Paixão de Cristo' recebeu três indicações ao Oscar. O filme concorreu nas categorias de Melhor Maquiagem, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora Original.

Quem está no elenco de 'A Paixão de Cristo'? ＋

Jim Caviezel interpreta Jesus Cristo, Monica Bellucci vive Maria Madalena e Maia Morgenstern interpreta Maria. O elenco também inclui Francesco De Vito como Pedro e Ivano Marescotti como Pôncio Pilatos.

Acompanhe tudo sobre:Filmes

Mais de Pop

'American Horror Story': que horas estreia o último episódio da 13ª temporada?

'A Fazenda 18': enquete aponta qual peão está praticamente salvo desta roça

Paris Jackson acusa gestor da herança do pai de 'incompetência' e quer cortar pagamento milionário

Série 'A Diplomata' é renovada para 5ª temporada pela Netflix

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Gestão Sustentável: como relatórios ESG ajudam empresas a enfrentar riscos

Inteligência Artificial

CapCut chega ao ChatGPT e promete editar vídeos por conversa; entenda o que muda para as empresas

Brasil

Governo anuncia medidas contra assédio eleitoral no trabalho

Blog Saint Paul

Atividades extracurriculares: como montar um portfólio que pese na seleção da faculdade