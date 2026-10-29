'A Paixão de Cristo' retorna aos cinemas em dezembro com versão em 4K

RESUMO ＋ O filme 'A Paixão de Cristo' (2004) será relançado nos cinemas brasileiros em versão remasterizada em 4K em 10 de dezembro. A exibição antecede a estreia de 'A Ressurreição de Cristo: Parte Um', continuação prevista para 6 de maio de 2027 no Brasil.

O filme 'A Paixão de Cristo' (2004) será relançado nos cinemas brasileiros em versão remasterizada em 4K em 10 de dezembro. A nova exibição antecede o lançamento de 'A Ressurreição de Cristo: Parte Um', continuação do longa original prevista para chegar aos cinemas brasileiros em 6 de maio de 2027.

Qual é a história de 'A Paixão de Cristo'?

Lançado em 2004, o filme retrata as últimas 12 horas da vida de Jesus Cristo antes da crucificação. A narrativa começa com a agonia no Jardim do Getsêmani e passa pela traição de Judas Iscariotes, a flagelação e a crucificação, além de incluir lembranças de outros momentos da vida de Jesus.

A produção utiliza diálogos em aramaico, hebraico e latim reconstruídos, com legendas. Filmado principalmente na Itália, o longa teve orçamento de US$ 30 milhões e arrecadou US$ 612 milhões nas bilheterias mundiais.

O desempenho comercial foi acompanhado de reconhecimento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O filme recebeu três indicações ao Oscar, nas categorias de Melhor Maquiagem, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora Original.

O elenco original tem Jim Caviezel como Jesus Cristo, Monica Bellucci como Maria Madalena e Maia Morgenstern como Maria. Francesco De Vito interpreta Pedro, enquanto Ivano Marescotti dá vida a Pôncio Pilatos.