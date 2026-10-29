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'American Horror Story': que horas estreia o último episódio da 13ª temporada?

Décima terceira temporada põe um ponto final na nova fase da antologia de terror às vésperas do Halloween

'American Horror Story': temporada recupera as bruxas de Coven (Disney / Divulgação )

'American Horror Story': temporada recupera as bruxas de Coven (Disney / Divulgação )

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 14h32.

Última atualização em 29 de outubro de 2026 às 14h35.

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RESUMO ＋

O 13º e último episódio de American Horror Story 13 estreia na sexta-feira, 30, à 1h, no serviço de streaming Disney+. Intitulado Devil of a Good Time, o capítulo mostra as bruxas de Cordelia unidas contra uma ameaça ao destino do mundo. O desfecho encerra a nova fase da antologia de terror às vésperas do Halloween.

O 13º e último episódio de 'American Horror Story' estreia na sexta-feira, 30, no Disney +. A décima terceira temporada da série põe um ponto final na nova fase da antologia de terror às vésperas do Halloween.

A nova temporada estreou em 24 de setembro, com três capítulos disponibilizados no mesmo dia. Na semana seguinte, outros três episódios chegaram ao público. Depois, a produção passou a lançar dois capítulos por semana, até a chegada do desfecho.

O que esperar do episódio final?

O capítulo "Devil of a Good Time" acompanha as bruxas de Cordelia em uma tentativa de se unir diante de uma ameaça que coloca o destino do mundo em risco. A sinopse divulgada indica que o coven enfrentará uma situação cada vez mais difícil enquanto busca uma maneira de impedir a catástrofe.

A trama dá continuidade aos acontecimentos dos episódios anteriores, que recuperam personagens e elementos de diferentes temporadas da antologia, como as bruxas de "Coven", a família Langdon e figuras sobrenaturais que marcaram a trajetória da produção.

Que horas estreia o último episódio?

O último episódio vai ao ar à 1h da manhã, na sexta-feira, 30, no Disney+.

Veja o teaser do episódio 13 de 'American Horror Story 13'

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'Perguntas frequentes'

Quando estreia o último episódio de American Horror Story 13? ＋

O último episódio de American Horror Story 13 estreia na sexta-feira, 30, à 1h da manhã.

Onde assistir ao episódio final de American Horror Story 13? ＋

O episódio final de American Horror Story 13 estará disponível no serviço de streaming Disney+.

O que acontece no último episódio de American Horror Story 13? ＋

As bruxas de Cordelia tentam se unir contra uma ameaça que coloca o destino do mundo em risco. Segundo a sinopse divulgada, o coven enfrenta dificuldades enquanto busca uma forma de impedir a catástrofe.

Qual é o título do episódio final de American Horror Story 13? ＋

O episódio final se chama Devil of a Good Time, mesmo título da 13ª temporada da antologia de terror.

Como os episódios de American Horror Story 13 foram lançados? ＋

A temporada estreou em 24 de setembro com três capítulos, seguidos por outros três na semana seguinte. Depois, o Disney+ passou a lançar dois episódios por semana até o desfecho.

Quais personagens e elementos retornam em American Horror Story 13? ＋

A temporada recupera as bruxas de Coven, a família Langdon e figuras sobrenaturais de diferentes fases de American Horror Story.

Acompanhe tudo sobre:Séries americanas

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