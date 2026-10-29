'American Horror Story': que horas estreia o último episódio da 13ª temporada?

RESUMO ＋ O 13º e último episódio de American Horror Story 13 estreia na sexta-feira, 30, à 1h, no serviço de streaming Disney+. Intitulado Devil of a Good Time, o capítulo mostra as bruxas de Cordelia unidas contra uma ameaça ao destino do mundo. O desfecho encerra a nova fase da antologia de terror às vésperas do Halloween.

O 13º e último episódio de 'American Horror Story' estreia na sexta-feira, 30, no Disney +. A décima terceira temporada da série põe um ponto final na nova fase da antologia de terror às vésperas do Halloween.

A nova temporada estreou em 24 de setembro, com três capítulos disponibilizados no mesmo dia. Na semana seguinte, outros três episódios chegaram ao público. Depois, a produção passou a lançar dois capítulos por semana, até a chegada do desfecho.

O que esperar do episódio final?

O capítulo "Devil of a Good Time" acompanha as bruxas de Cordelia em uma tentativa de se unir diante de uma ameaça que coloca o destino do mundo em risco. A sinopse divulgada indica que o coven enfrentará uma situação cada vez mais difícil enquanto busca uma maneira de impedir a catástrofe.

A trama dá continuidade aos acontecimentos dos episódios anteriores, que recuperam personagens e elementos de diferentes temporadas da antologia, como as bruxas de "Coven", a família Langdon e figuras sobrenaturais que marcaram a trajetória da produção.

Que horas estreia o último episódio?

O último episódio vai ao ar à 1h da manhã, na sexta-feira, 30, no Disney+.

Veja o teaser do episódio 13 de 'American Horror Story 13'