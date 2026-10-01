Chuva lá fora? 5 séries de conforto perfeitas para maratonar em casa

Séries de conforto: produções conhecidas e queridas pelo público são boas companhias para os dias de tempo fechado (Divulgação / Apple TV)
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Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12h39.
Dias chuvosos costumam combinar com programas mais tranquilos. Para quem prefere aproveitar o clima dentro de casa, uma boa série pode acompanhar uma tarde inteira de descanso.
Entre comédias, dramas e histórias sobre amizade, algumas produções ganharam espaço justamente por oferecerem personagens familiares e episódios fáceis de revisitar.
Confira cinco opções para colocar na lista e começar a maratona:
"Trying" acompanha Nikki e Jason, um casal britânico que decide adotar uma criança. O processo coloca os dois diante de situações inesperadas enquanto eles tentam construir a família que desejam.
A série combina comédia, romance e drama familiar em episódios de aproximadamente meia hora. A produção tem cinco temporadas, o que permite uma maratona mais longa.
A dinâmica entre os protagonistas é um dos pontos centrais da história. Ao longo dos episódios, a série também desenvolve as relações do casal com amigos e familiares.
Onde assistir: Apple TV+
A série acompanha Sam, uma mulher que retorna à sua cidade natal no Kansas e passa por um período de mudanças pessoais. A música se torna uma forma de expressão enquanto ela tenta encontrar seu espaço novamente.
"Alguém em Algum Lugar" aposta em situações cotidianas, relações familiares e amizades para construir sua narrativa.
Com três temporadas e episódios de cerca de 27 minutos, é uma opção para quem procura uma história mais intimista para acompanhar sem pressa.
Onde assistir: HBO Max
Estrelada por Jason Segel e Harrison Ford, "Falando a Real" acompanha Jimmy, um terapeuta que tenta retomar a própria vida após a morte da esposa, enquanto lida com a filha adolescente e com os desafios do trabalho.
A série equilibra humor e drama ao mostrar as relações de Jimmy com seus pacientes, amigos e familiares. As situações do cotidiano ajudam a construir uma história leve, mas com momentos mais emocionais.
Onde assistir: Apple TV+
"Modern Family" acompanha três núcleos de uma mesma família e transforma situações comuns em histórias de humor.
Relacionamentos, criação dos filhos, diferenças entre gerações e conflitos familiares aparecem ao longo das 11 temporadas.
O formato de episódios curtos favorece uma maratona sem exigir atenção constante a uma trama contínua. É uma opção para quem quer colocar uma série para acompanhar enquanto aproveita o dia em casa.
Onde assistir: Disney+
Baseada no livro "Anne de Green Gables", de Lucy Maud Montgomery, "Anne with an E" acompanha Anne Shirley, uma jovem órfã que passa a viver com Matthew e Marilla Cuthbert em Avonlea.
A produção aborda amizade, família, amadurecimento, identidade e pertencimento. As paisagens rurais e a ambientação da pequena comunidade ajudam a criar o clima ideal para uma tarde de chuva.
Onde assistir: Netflix