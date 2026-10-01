Chuva lá fora? 5 séries de conforto perfeitas para maratonar em casa

Dias chuvosos costumam combinar com programas mais tranquilos. Para quem prefere aproveitar o clima dentro de casa, uma boa série pode acompanhar uma tarde inteira de descanso.

Entre comédias, dramas e histórias sobre amizade, algumas produções ganharam espaço justamente por oferecerem personagens familiares e episódios fáceis de revisitar.

Confira cinco opções para colocar na lista e começar a maratona:

1. 'Trying'

"Trying" acompanha Nikki e Jason, um casal britânico que decide adotar uma criança. O processo coloca os dois diante de situações inesperadas enquanto eles tentam construir a família que desejam.

A série combina comédia, romance e drama familiar em episódios de aproximadamente meia hora. A produção tem cinco temporadas, o que permite uma maratona mais longa.

A dinâmica entre os protagonistas é um dos pontos centrais da história. Ao longo dos episódios, a série também desenvolve as relações do casal com amigos e familiares.

Onde assistir: Apple TV+

2. 'Alguém em Algum Lugar'

A série acompanha Sam, uma mulher que retorna à sua cidade natal no Kansas e passa por um período de mudanças pessoais. A música se torna uma forma de expressão enquanto ela tenta encontrar seu espaço novamente.

"Alguém em Algum Lugar" aposta em situações cotidianas, relações familiares e amizades para construir sua narrativa.

Com três temporadas e episódios de cerca de 27 minutos, é uma opção para quem procura uma história mais intimista para acompanhar sem pressa.

Onde assistir: HBO Max

3. 'Falando a Real'

Estrelada por Jason Segel e Harrison Ford, "Falando a Real" acompanha Jimmy, um terapeuta que tenta retomar a própria vida após a morte da esposa, enquanto lida com a filha adolescente e com os desafios do trabalho.

A série equilibra humor e drama ao mostrar as relações de Jimmy com seus pacientes, amigos e familiares. As situações do cotidiano ajudam a construir uma história leve, mas com momentos mais emocionais.

Onde assistir: Apple TV+

4. 'Modern Family'

"Modern Family" acompanha três núcleos de uma mesma família e transforma situações comuns em histórias de humor.

Relacionamentos, criação dos filhos, diferenças entre gerações e conflitos familiares aparecem ao longo das 11 temporadas.

O formato de episódios curtos favorece uma maratona sem exigir atenção constante a uma trama contínua. É uma opção para quem quer colocar uma série para acompanhar enquanto aproveita o dia em casa.

Onde assistir: Disney+

5. 'Anne with an E'

Baseada no livro "Anne de Green Gables", de Lucy Maud Montgomery, "Anne with an E" acompanha Anne Shirley, uma jovem órfã que passa a viver com Matthew e Marilla Cuthbert em Avonlea.

A produção aborda amizade, família, amadurecimento, identidade e pertencimento. As paisagens rurais e a ambientação da pequena comunidade ajudam a criar o clima ideal para uma tarde de chuva.

Onde assistir: Netflix