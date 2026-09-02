'Modern Family': elenco se reúne seis anos após o fim da série; veja fotos

'Modern Family': série foi criada por Christopher Lloyd e Steven Levitan (American Broadcasting Company/Reprodução)
Repórter
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 18h56.
Parte do elenco de “Modern Family” se reuniu no último fim de semana, mais de seis anos após o fim da série de comédia. Os registros foram compartilhados nas redes sociais por Sofia Vergara, que interpretou Gloria na produção.
Nas fotos, aparecem também Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson e Ed O’Neill, intérpretes de Claire Dunphy, Mitchell Pritchett e Jay Pritchett, respectivamente.
“Com a minha família americana. Não acredito que já se passaram 6 anos desde o final de ‘Modern Family’. Eu sinto saudade de vocês!”, escreveu Vergara na publicação.
Criada por Christopher Lloyd e Steven Levitan, “Modern Family” estreou em 23 de setembro de 2009 e acompanhava o cotidiano de três núcleos ligados à família Pritchett-Dunphy-Tucker. A trama reunia diferentes configurações familiares e acompanhava personagens como Claire e Phil Dunphy, Mitchell Pritchett e seu marido, Cameron Tucker, e Jay Pritchett e sua esposa, Gloria.
Além de Vergara, Bowen, Ferguson e O’Neill, o elenco principal contou com Ty Burrell, Eric Stonestreet, Sarah Hyland, Ariel Winter, Nolan Gould, Rico Rodriguez e Aubrey Anderson-Emmons, entre outros.
A produção teve 11 temporadas e chegou ao fim em 8 de abril de 2020, quando foram exibidas as duas partes do episódio final.
“Modern Family” também teve uma trajetória de destaque nas premiações. Segundo a Television Academy, a série recebeu 85 indicações ao Emmy e venceu 22 vezes. Entre os prêmios está o de Melhor Série de Comédia, conquistado em quatro ocasiões.
A produção também ganhou o Globo de Ouro de Melhor Série de Comédia ou Musical e prêmios do Sindicato dos Atores pelo elenco.