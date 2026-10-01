‘A Morte do Demônio: Em Chamas’ chega ao streaming; veja quando e onde assistir

O filme “A Morte do Demônio: Em Chamas” ("Evil Dead Burn") chega à HBO Max nesta sexta-feira, 2. O filme estreou nos cinemas em 10 de julho e é o sexto longa da franquia criada por Sam Raimi.

Dirigida por Sébastien Vaniček, a produção é a terceira desde o reboot de 2013. O elenco reúne Souheila Yacoub, de “Duna: Parte Dois”, Tandi Wright e Hunter Doohan. O roteiro é assinado pelo diretor e por Florent Bernard.

Nos cinemas, o longa arrecadou US$ 72,4 milhões em bilheteria mundial. Desse total, US$ 32,2 milhões vieram do mercado doméstico, equivalente a 44,5% da receita, e US$ 40,1 milhões do mercado internacional, responsável pelos outros 55,5%.

Qual é a história do filme?

A trama acompanha uma mulher que, após a morte do marido, busca consolo com os sogros na casa isolada da família. O encontro se transforma em um pesadelo quando os parentes começam a virar Deadites, as entidades demoníacas da franquia.

Em meio ao horror, a protagonista descobre que os votos feitos em vida continuam valendo mesmo após a morte.

O longa tem 1 hora e 50 minutos de duração.

Como estão as avaliações?

No Rotten Tomatoes, “A Morte do Demônio: Em Chamas” tem 70% de aprovação da crítica, com base em 207 avaliações. Entre o público, o índice é de 74%, a partir de mais de 2.500 avaliações verificadas.

Na IMDb, o filme tem nota 6,3 de 10.

Como o filme se encaixa na franquia?

A saga começou com “A Morte do Demônio”, em 1981, seguido por “Uma Noite Alucinante 2”, de 1987, e “Uma Noite Alucinante 3”, de 1992. A trilogia original foi estrelada por Bruce Campbell.

Depois, a franquia ganhou um novo filme em 2013, a série “Ash vs Evil Dead”, exibida entre 2015 e 2018, e “A Morte do Demônio: A Ascensão”, lançado em 2023.

As histórias acompanham diferentes personagens que enfrentam os Deadites, despertados por meio de um misterioso Livro dos Mortos.

Um sétimo longa, “Evil Dead Wrath”, dirigido por Francis Galluppi, está previsto para chegar aos cinemas em abril de 2028.