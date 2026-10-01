Lançamentos da MUBI em outubro de 2026: veja os filmes e os especiais

O mês de outubro chega com uma seleção refinada para os cinéfilos na MUBI. Entram no catálogo títulos aclamados do cinema autoral, clássicos restaurados do terror e produções de diretores renomados.
Entre os grandes destaques do mês, está a aguardada estreia na direção de Kristen Stewart em A Cronologia da Água, a exibição do drama épico Silêncio, de Martin Scorsese, e o clássico nacional restaurado Xica da Silva, de Carlos Diegues.
Para celebrar o Mês das Bruxas, a plataforma apresenta a maratona especial com clássicos perturbadores como O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, e Videodrome - A Síndrome do Vídeo, de David Cronenberg, além do moderno Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte.
Confira a lista completa de lançamentos da MUBI em outubro de 2026:
Filmes e Especiais que entram na MUBI em outubro
- Videodrome - A Síndrome do Vídeo | 01/10/2026
- Dia dos Mortos | 01/10/2026
- O Enigma de Outro Mundo | 01/10/2026
- Rapture | 01/10/2026
- Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte | 02/10/2026
- Zonas Úmidas | 05/10/2026
- Symbiopsychotaxiplasm: Take One | 08/10/2026
- Belle | 09/10/2026
- Fausto | 14/10/2026
- A Noite em que Logan Despertou | 15/10/2026
- Xica da Silva | 16/10/2026
- Tomato | 16/10/2026
- Vertical Shapes in a Horizontal Landscape | 16/10/2026
- David Bowie is Dead | 16/10/2026
- I Saw the Face of God in the Jet Wash | 16/10/2026
- Enough to Fill Up an Eggcup | 16/10/2026
- Cape Cornwall Calling/All the White Horses | 16/10/2026
- Silêncio | 23/10/2026
- Terror, Sisters! | 23/10/2026
- Shot Reverse Shot | 23/10/2026
- A Pintura de Gerhard Richter | 27/10/2026
- Tatsumi | 28/10/2026
- Tio Boonmee, que Pode Recordar suas Vidas Passadas | 30/10/2026
- A Cronologia Da Água | 30/10/2026