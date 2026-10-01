Casual
Guia de ViagensARQUITETOS DE DESTAQUEMELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCEOs NO TEMPO LIVRE

Lançamentos da MUBI em outubro de 2026: veja os filmes e os especiais

'A Cronologia da Água', 'Silêncio' e maratona especial de Halloween estão entre os destaques do mês no streaming

Mubi: o que entra no catálogo em outubro (Divulgação/MUBI)

Mubi: o que entra no catálogo em outubro (Divulgação/MUBI)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12h34.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreStreaming
Saiba mais

O mês de outubro chega com uma seleção refinada para os cinéfilos na MUBI. Entram no catálogo títulos aclamados do cinema autoral, clássicos restaurados do terror e produções de diretores renomados.

Entre os grandes destaques do mês, está a aguardada estreia na direção de Kristen Stewart em A Cronologia da Água, a exibição do drama épico Silêncio, de Martin Scorsese, e o clássico nacional restaurado Xica da Silva, de Carlos Diegues.

Para celebrar o Mês das Bruxas, a plataforma apresenta a maratona especial com clássicos perturbadores como O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, e Videodrome - A Síndrome do Vídeo, de David Cronenberg, além do moderno Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte.

Confira a lista completa de lançamentos da MUBI em outubro de 2026:

Filmes e Especiais que entram na MUBI em outubro

yt thumbnail
  • Videodrome - A Síndrome do Vídeo | 01/10/2026
  • Dia dos Mortos | 01/10/2026
  • O Enigma de Outro Mundo | 01/10/2026
  • Rapture | 01/10/2026
  • Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte | 02/10/2026
  • Zonas Úmidas | 05/10/2026
  • Symbiopsychotaxiplasm: Take One | 08/10/2026
  • Belle | 09/10/2026
  • Fausto | 14/10/2026
  • A Noite em que Logan Despertou | 15/10/2026
  • Xica da Silva | 16/10/2026
  • Tomato | 16/10/2026
  • Vertical Shapes in a Horizontal Landscape | 16/10/2026
  • David Bowie is Dead | 16/10/2026
  • I Saw the Face of God in the Jet Wash | 16/10/2026
  • Enough to Fill Up an Eggcup | 16/10/2026
  • Cape Cornwall Calling/All the White Horses | 16/10/2026
  • Silêncio | 23/10/2026
  • Terror, Sisters! | 23/10/2026
  • Shot Reverse Shot | 23/10/2026
  • A Pintura de Gerhard Richter | 27/10/2026
  • Tatsumi | 28/10/2026
  • Tio Boonmee, que Pode Recordar suas Vidas Passadas | 30/10/2026
  • A Cronologia Da Água | 30/10/2026
Acompanhe tudo sobre:StreamingFilmesSéries

Mais de Casual

Lançamentos da Netflix em outubro de 2026: veja os filmes e as séries

Por que o dono da Patek Philippe quer manter a marca na família

Novo Cayenne recorre à eletricidade para redefinir novamente segmento de SUVs

Café grátis, lançamentos e novidades para celebrar o Dia Internacional do Café

Mais na Exame

Ciência

Calendário astronômico de outubro tem Saturno, chuvas de meteoros e Lua do Caçador

Casual

Lançamentos da Netflix em outubro de 2026: veja os filmes e as séries

Pop

Disney+ renova 'Amor da Minha Vida', série com Bruna Marquezine, para 3ª temporada

Inteligência Artificial

Ela pedia conselhos para ursos de pelúcia antes de pedir demissão do ChatGPT para criar o Claude