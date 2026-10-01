Adryana, Daniel ou Maíra: enquete mostra quem será eliminado de 'A Fazenda 18' nesta quinta

A "Fazenda 18" chegou à segunda roça da edição. Nesta quinta-feira, 1º, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Adryana Ribeiro, Daniel Erthal e Maíra Charken.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira, 1º, apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h45, depois da novela "Reis".

Até as 8h30, já foram apurados 285.880 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Adryana será a eliminada da vez, com 14,85% dos votos.

Maíra aparece em segundo lugar, com 18,20%, e Daniel em primeiro, com 66,95%.

Resultados

Sites (voto da torcida): Adryana 19,93% x Daniel 53,58% x Maíra 26,49%

x Daniel 53,58% x Maíra 26,49% YouTube: Adryana 12,19% x Daniel 71,10% x Maíra 16,71%

x Daniel 71,10% x Maíra 16,71% Twitter: Adryana 17,91% x Daniel 61,18% x Maíra 20,91%

x Daniel 61,18% x Maíra 20,91% Instagram: Adryana 21,33% x Daniel 63,58% x Maíra 15,08%

x Daniel 63,58% x Maíra 15,08% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Adryana 14,85% x Daniel 66,95% x Maíra 18,20%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.