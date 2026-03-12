Atriz criada por inteligência artificial lança clipe para responder críticas à IA

Uma personagem criada com inteligência artificial voltou a chamar atenção na internet após lançar um videoclipe que aborda diretamente as críticas feitas à tecnologia. A personagem virtual Tilly Norwood, apresentada como uma atriz de IA, aparece cantando no vídeo “Take the Lead”, no qual afirma que “a IA não é a inimiga, é a chave”.

No clipe, Tilly é retratada como uma celebridade global. Ela aparece em programas de televisão, em outdoors pela cidade de Londres, tirando selfies com fãs e se apresentando em grandes estádios.

O vídeo também inclui cenas surreais com flamingos, golfinhos voadores e cenários digitais coloridos.

O projeto faz parte de um experimento criativo que busca explorar o uso da inteligência artificial no entretenimento.

Quem é Tilly Norwood, a atriz criada por IA

Tilly Norwood é uma personagem desenvolvida pela empresa Particle6, que trabalha com tecnologias de inteligência artificial aplicadas à produção audiovisual.

A personagem ganhou notoriedade após sua estreia controversa no ano passado, quando gerou debate sobre o impacto da IA na indústria criativa e no trabalho de artistas.

O novo videoclipe foi criado com ferramentas de inteligência artificial combinadas com produção tradicional. A música foi gerada usando o sistema Suno, enquanto o vídeo foi produzido pela equipe da empresa com diversas ferramentas digitais.

Apesar de ser apresentada como uma atriz virtual, a performance da personagem foi interpretada pela atriz e empresária Eline van der Velden, CEO da Particle6 e do estúdio de talentos de IA Xicoia.

Criatividade por trás da inteligência artificial

Segundo os criadores, o objetivo da personagem não é substituir artistas humanos, mas testar novas possibilidades criativas oferecidas pela tecnologia.

Eline van der Velden afirma que a personagem funciona como um experimento para explorar os limites da inteligência artificial no entretenimento. De acordo com ela, produções de qualidade que utilizam IA ainda dependem fortemente de trabalho humano.

A equipe responsável pelo clipe contou com cerca de 18 profissionais em funções como direção, roteiro, produção, figurino, edição e tecnologia criativa.

Universo digital de entretenimento

O lançamento do videoclipe também serve como uma prévia do chamado “Tillyverso”, um projeto que pretende criar um universo de entretenimento baseado em personagens de inteligência artificial.

Nesse ambiente digital, figuras virtuais poderiam interagir entre si e participar de produções audiovisuais. Segundo os criadores, Tilly Norwood deve fazer sua estreia oficial como atriz de IA ainda este ano.