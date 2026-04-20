Na era dos agentes de IA, o que muda para o marketing quando a máquina faz a compra

Durante quinze anos, o framework mais influente sobre crescimento de marcas disse uma coisa simples: marcas crescem através de mental availability e physical availability. Venha à mente facilmente e seja fácil de comprar.

Byron Sharp e o Ehrenberg-Bass Institute provaram isso com dados de dezenas de categorias e países. O modelo virou referência em empresas como Mars, Diageo e Unilever. E com razão: funciona.

O mecanismo por trás desse modelo é a construção de estruturas de memória que tornam a escolha automática e a substituição custosa. O que a neurociência acrescenta é que as estruturas mais duráveis são as codificadas com carga emocional: memória afetiva.

Mas um dos dois pilares está mudando de natureza. E quem se posicionar agora, enquanto a mudança ainda está em curso, vai definir as regras. Quem esperar, vai se adaptar às regras dos outros.

Physical availability sempre significou distribuição. Estar na gôndola certa, no canal certo, no momento certo. Em e-commerce, significava estar no marketplace relevante, ter estoque, oferecer frete competitivo. O princípio era o mesmo: remova barreiras entre a intenção de compra e a transação.

Em 2026, uma parcela crescente das compras não começa com um consumidor navegando em um site. Começa com um agente de IA pesquisando, comparando e comprando em nome dele.

A McKinsey estima, no relatório de agentic commerce publicado em outubro de 2025, que agentes podem intermediar entre três e cinco trilhões de dólares do comércio global até 2030.

Segundo a Salesforce, o tráfego de e-commerce vindo de chatbots de IA dobrou no fim do ano passado em relação ao ano anterior e a IA foi responsável por 20% de todas as vendas do varejo no mundo. Ou seja, não é cenário de laboratório. É o comportamento de consumo mudando em escala.

A infraestrutura ainda está nascendo. Protocolos abertos estão sendo criados para permitir que agentes de IA se conectem diretamente com e-commerces e plataformas de varejo, descubram produtos, comparem preços e fechem compras dentro de uma conversa.

Dezenas de varejistas e plataformas de pagamento globais já aderiram. Ninguém resolveu a equação por completo, e é justamente por isso que o momento de se posicionar é agora: quem construir a base certa enquanto os padrões se consolidam vai ter vantagem estrutural sobre quem esperar a poeira baixar.

O agente de compras não navega. Não clica. Ele consulta dados estruturados: atributos de produto, preço em tempo real, política de devolução, velocidade de envio, parcelamentos, disponibilidade de estoque.

Se o catálogo da sua marca tem títulos inconsistentes, atributos incompletos e taxonomia que só faz sentido internamente, você é invisível para o agente.

A McKinsey colocou de forma direta no mesmo relatório: se a proposta de valor não for legível por máquina, o agente simplesmente não a encontra. Não importa quanto o consumidor te ame.

Isso é uma redefinição de physical availability. Estar "fisicamente disponível" para o consumidor de 2026 não é só estar no canal certo. É estar legível e acessível para o agente que opera naquele canal.

Se a sua marca não está nesses novos trilhos, ela não está fisicamente disponível para uma parcela crescente das compras. Disponibilidade física, agora, é mais do que nunca também disponibilidade algorítmica.

Diante dessa mudança, a conclusão mais intuitiva seria declarar o fim do branding emocional. Se quem compra é uma máquina, por que investir em emoção?

Porque o consumidor ainda configura a máquina.

O agente opera em duas camadas. Na camada de execução: ele compara especificações e preço. Ali, dado estruturado é o que conta. Mas antes da execução existe a camada de configuração: o momento em que o consumidor define preferências e constraints para o agente. "Quero o Air Jordan 4." "Só Nespresso, não quero cápsula genérica." "Compra o OMO com entrega rápida no Mercado Livre."

A marca que virou constraint na configuração não compete no leilão de especificações. Ela já venceu antes da comparação começar. Branding, nesse contexto, deixa de ser atalho cognitivo e se torna instrução algorítmica: uma regra que o consumidor impõe ao agente, reduzindo o espaço de busca antes de qualquer otimização.

A Kearney, consultoria global de referência em estratégia de consumo, confirmou esse mecanismo em estudo recente: agentes de IA tomam decisões brand-independent baseadas em especificações e preço, exceto quando a marca virou parte da identidade do consumidor. Esse “exceto” é onde mora o jogo inteiro dos líderes de marketing nos próximos cinco anos.

Marcas que viram constraint inegociável compartilham três características. Primeiro, construíram associações emocionais que vão além da categoria, o consumidor não as procura por especificação, mas por identidade.

Segundo, mantiveram distinctive assets consistentes por tempo suficiente para que o reconhecimento seja automático, não deliberado, é memória afetiva codificada pelo uso repetido, não por uma campanha isolada.

Terceiro, ocuparam um papel funcional na rotina que o consumidor não quer renegociar: trocar exige esforço cognitivo que ele prefere evitar e que, portanto, não delega ao agente.

O branding que produz esse efeito não é o que gera awareness. É o que gera insubstituibilidade. O que não produz? Recall sem preferência genuína, posicionamento que não resiste a comparação real. É exatamente isso que agentes de IA vão eliminar primeiro.

Os dois pilares do Ehrenberg-Bass continuam necessários, mas precisam ser lidos com lentes novas. Mental availability segue dependendo de criatividade, de distinctive assets reconhecíveis, de conexão emocional construída com consistência ao longo do tempo.

Physical availability agora exige uma competência que poucos times de marketing dominam: engenharia de dados, catálogo legível por máquina, integração com os protocolos que conectam marcas a agentes.

Quem dominar as duas frentes constrói uma marca que o consumidor não quer trocar e que o agente não consegue contornar.

Quem investir só em uma delas vai descobrir a lacuna da forma mais cara possível.

A questão que vale a pena levar para a próxima reunião de liderança não é se agentic commerce vai acontecer. É se a memória afetiva que sua marca construiu é forte o suficiente para virar uma instrução que nenhum algoritmo pode ignorar.