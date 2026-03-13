O Oscar nem começou, mas alguns indicados já estão em apuros

A corrida pelo Oscar costuma ser cheia de discursos inspiradores, campanhas elegantes e entrevistas cuidadosamente ensaiadas. Mas basta uma frase atravessada para transformar tudo em crise de relações públicas. E na edição de 2026, que será exibida no próximo domingo, 15, direto do Teatro Dolby, em Hollywood, alguns indicados descobriram isso do jeito mais rápido possível.

Nos últimos dias, declarações dadas em entrevistas voltaram a circular nas redes e colocaram alguns nomes da disputa no centro de pequenas tempestades. Entre comentários sobre gatos, críticas ao balé e até alfinetadas envolvendo brasileiros, o clima ficou menos glamouroso e mais parecido com um campo minado.

Aversão a gatos

Uma das falas que gerou repercussão veio de Jessie Buckley, indicada ao prêmio de Melhor Atriz por "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", que comentou publicamente sua aversão a gatos, no podcast "Happy Sad Confused". A frase, que parecia apenas uma opinião casual, acabou irritando fãs de felinos e virou munição para críticas online.

Pegou mal com a comunidade do balé

Outro momento que pegou mal envolveu comentários considerados desdenhosos sobre o balé. A declaração, feita por Timothée Chalamet, indicado ao prêmio de Melhor Ator por "Marty Supreme" foi vista por parte do público como um desrespeito a uma arte clássica e altamente técnica, o que fez o debate crescer nas redes.

Mutirão brasileiro?

Mas a situação que mais repercutiu no Brasil veio do diretor Oliver Laxe, de "Sirât", que fez comentários irônicos sobre os votantes brasileiros da Academia.

Durante participação no talk show espanhol "La Revuelta", o diretor comentou que gostou de "O Agente Secreto" ,mas afirmou que os integrantes brasileiros costumam votar de forma patriótica. Segundo ele, há muitos brasileiros entre os votantes e todos são muito admirados, porém seriam “ultranacionalistas”. Em tom irônico, disse que, se o Brasil inscrevesse até um sapato no Oscar, os brasileiros ainda assim votariam nele. A declaração acabou provocando indignação entre parte do público brasileiro.