Chappell Roan leva prêmio de Artista Revelação no Grammy 2025

Entre as categorias mais disputadas e misteriosas do Grammy está a de Artista Revelação, que pode ditar o futuro da indústria da música no próximo ano. E, em 2025, a vencedora do prêmio foi Chappell Roan.

A artista de 26 anos vem ganhando destaque nas redes sociais, sobretudo pelo sucesso da música "Good Luck, Babe!", uma das mais virais do TikTok em 2024. Em novembro do ano passado, a canção chegou a 1 bilhão de streams no Spotify.

Ela concorria com Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, RAYE, Shaboozey e Teddy Swims.

A 67ª edição do Grammy Awards, que ocorreu neste domingo, 2 de fevereiro, na Crypto Arena, em Los Angeles.

Diante do cenário complexo da cidade, a transmissão do evento terá sua arrecadação convertida em fundos para ajudar no combate aos incêndios florestais em Los Angeles e homenagear os socorristas que atuam na linha de frente.

Veja a lista completa de indicados ao Grammy

Álbum do ano

New Blue Sun – Andre 3000

Cowboy Carter – Beyoncé

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Brat – Charlie XCX

Djesse Vol. 4 – Jacob Collier

Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

The Tortured Poets Department – Taylor Swift

Música do ano

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

Birds of a Feather – Billie Eilish

Die With a Smile – Lady Gaga e Bruno Mars

Fortnight – Taylor Swift e Post Malone

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Not Like Us – Kendrick Lamar

Please Please Please – Sabrina Carpenter

Texas Hold’em – Beyoncé

Gravação do ano

Now And Then – The Beatles

TEXAS HOLD ‘EM – Beyoncé

Espresso – Sabrina Carpenter

360 – Charli XCX

BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish

Not Like Us – Kendrick Lamar

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Fortnight – Taylor Swift and Post Malone

Artista revelação

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Melhor álbum pop latino

Funk Generation – Anitta

El Viaje – Luis Fonsi

GARCÍA – Kany García

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

ORQUÍDEAS – Kali Uchis

Melhor performance pop solo

Beyoncé – Bodyguard

Sabrina Carpenter – Espresso

Charli XCX – Apple

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Melhor álbum pop vocal

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish

eternal sunshine – Ariana Grande

The Rise And Fall Of A Midwest Princess – Chappell Roan

THE TORTURED POETS DEPARTMENT -Taylor Swift

Melhor performance pop em duo ou grupo

Gracie Abrams e Taylor – Us

Beyoncé e Post Malone – Leviis Jeans

Charlie xcx e Billie Eilish – Guess

Ariana Grande e Brandy & Monica- The Boy is Mine

Lady Gaga e Bruno Mars – Die With a Smile

Melhor clipe

Tailor Swif – A$AP Rocky

Fortnight – Taylor Swift and Post Malone

360 – Charli xcx

Houdini – Eminem

Not Like Us – Kendrick Lamar

Melhor gravação pop dance

Make You Mine – Madison Beer

Von Dutch – Charli xcx

L’AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED

EDIT] – Billie Eilish

EDIT] – Billie Eilish yes, and? – Ariana Grande

Got Me Started – Troye Sivan

Melhor álbum dance/eletrônica

Make You Mine – Madison Beer

Von Dutch – Charli XCX

L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit] – Billie Eilish

Yes, And? – Ariana Grande

Got Me Started – Troye Sivan

Melhor álbum de R&B

11:11 (Deluxe) – Chris Brown

Vantablack – Lalah Hathaway

Revenge – Muni Long

Algorithm – Lucky Daye

Coming Home – Usher

Melhor performance de R&B

Guidance – Jhené Aiko

Residuals – Chris Brown

Here We Go (Uh Oh) – Coco Jones

Made For Me (Live On BET) – Muni Long

Saturn – SZA

Melhor música de R&B

After Hours – Kehlani

Burning – Tems

Here We Go (Uh Oh) – Coco Jones

Ruined Me – Muni Long

Saturn – SZA

Melhor performance de rap melódico

KEHLANI – Jordan Adetunji Featuring Kehlani

SPAGHETTII – Beyoncé, Linda Martell & Shaboozey

We Still Don’t Trust You – Future & Metro Boomin Featuring The Weeknd

Big Mama – Latto

3:AM – Rapsody and Erykah Badu

Melhor música de rap

Asteroids – Rapsody and Hit-Boy

Carnival – ¥$ (Kanye West & Ty Dolla $ign), Rich The Kid & Playboi Carti

Like That – Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar

Not Like Us – Kendrick Lamar

Yeah Glo! – GloRilla

Melhor álbum de rap

Might Delete Later – J. Cole

The Auditorium, Vol. 1 – Common & Pete Rock

Alligator Bites Never Heal – Doechii

The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) – Eminem

We Don’t Trust You – Future & Metro Boomin

Melhor álbum de rock

Happiness Bastards – The Black Crowes

Romance – Fontaines D.C.

Saviors – Green Day

TANGK – IDLES

Dark Matter – Pearl Jam

Hackney Diamonds – The Rolling Stones

No Name – Jack White

Melhor álbum de música alternativa

Neon Pill — Cage the Elephant

Song of the Lake — Nick Cave & the Bad Seeds

Starburster — Fontaines D.C.

Bye Bye — Kim Gordon

Flea — St. Vincent

Melhor performance de música africana

Tomorrow – Yemi Alade

MMS – Asake & Wizkid

Sensational – Chris Brown, Davido & Lojay

Higher – Burna Boy

Love Me JeJe – Tems

Melhor álbum country

COWBOY CARTER – Beyoncé

F-1 Trillion – Post Malone

Deeper Well – Kacey Musgraves

Higher – Chris Stapleton

Whirlwind – Lainey Wilson

Melhor performance solo de country

16 CARRIAGES – Beyoncé

I Am Not Okay – Jelly Roll

The Architect – Kacey Musgraves

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

It Takes A Woman – Chris Stapleton

Melhor álbum de reggae

Take It Easy – Collie Buddz

Party With Me – Vybz Kartel

Never Gets Late Here – Shenseea

Bob Marley: One Love – Music Inspired By The Film

Evolution – The Wailers

Compositor não-clássico do ano

Jessi Alexander

Amy Allen

Edgar barrera

Jessie Jo Dillon

Raye

Produtor não-clássico do ano

Alissia

Dernst “D’Mile” Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro

Melhor música composta para mídia visual

Ain’t No Love In Oklahoma – Luke Combs

Better Place – *NSYNC & Justin Timberlake

Can’t Catch Me Now – Olivia Rodrigo

It Never Went Away – Jon Batiste

Love Will Survive – Barbra Streisand

Melhor trilha sonora para mídia visual

American Fiction

Challengers

The Color Purple

Dune: Part Two

Shōgun

Melhor álbum de jazz alternativo

Night Reign — Arooj Aftab

New Blue Sun — André 3000

Code Derivation — Robert Glasper

Foreverland — Keyon Harrold

No More Water: The Gospel Of James Baldwin — Meshell Ndegeocello

Melhor álbum latino de jazz

Spain Forever Again – Michel Camilo & Tomatito

Cubop Lives! – Zaccai Curtis

COLLAB- Hamilton de Holanda & Gonzalo Rubalcaba

Time and Again – Eliane Elias

El Trio: Live in Italy – Horacio ‘El Negro’ Hernández, John Beasley & José Gola

Cuba and Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet

As I Travel – Donald Vega feat. Lewis Nash, John Patitucci & Luisito Quintero

Melhor álbum americano