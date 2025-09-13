Super Mario completa 40 anos: veja curiosidades sobre o encanador mais famoso do mundo

Super Mario Bros, o jogo que apresentou o famoso encanador bigodudo ao mundo, completa 40 anos neste sábado, 13.

Lançado em 1985 pela Nintendo, no Japão, o game se tornou um marco da cultura pop e deu origem a uma das franquias mais lucrativas da história dos videogames.

Desde então, Mario já apareceu em mais de 200 jogos, desenhos animados e uma infinidade de produtos licenciados.

Antes de ser estrela, ele era "Jumpman"

Apesar de Super Mario Bros ter oficializado a franquia, o personagem já havia aparecido em outros jogos. Sua estreia aconteceu em 1981, no Donkey Kong, criado por Shigeru Miyamoto.

Na época, o personagem era chamado de Jumpman e tinha a missão de salvar uma jovem das garras de um gorila gigante. Inicialmente, Miyamoto chegou a batizá-lo de Mr. Video, porque planejava usá-lo em todos os seus jogos.

A 'Barbie' da Nintendo

A profissão que consagrou Mario surgiu apenas em 1983, no jogo Mario Bros, quando Miyamoto definiu que ele deveria ser um encanador por conta dos cenários subterrâneos. Antes disso, em Donkey Kong, ele era descrito como um carpinteiro.

Ao longo das décadas, Mario já atuou como médico, piloto de corrida, jogador de basquete, futebolista, lutador e até árbitro. Como a Barbie, da Mattel, poucos personagens da cultura pop acumularam tantas profissões quanto ele.

O bigode nasceu por necessidade técnica

O visual de Mario — boné vermelho, macacão azul e bigode marcante — foi criado pelas limitações gráficas dos anos 1980.

Na época, os personagens tinham apenas 16 x 16 pixels, o que dificultava representar detalhes como boca e cabelo. Para simplificar a animação, Miyamoto decidiu que Mario teria um chapéu, para evitar o desenho de fios de cabelo, e um bigode, o que dispensa a animação da boca — especialmente em momentos de falas e reações. O resultado acabou se tornando parte essencial da sua identidade visual.

O cinema já o recebeu antes de 2023

O sucesso de Super Mario Bros. O Filme, lançado em 2023, não foi a primeira aparição do encanador nos cinemas. Em 1993, uma adaptação em live action chegou às telonas, mas fracassou em bilheteria e foi mal recebida pela crítica.

Mesmo assim, o filme conquistou status de cult com o passar do tempo, segundo a BBC, e é capaz de encantar os fãs mesmo tantos anos depois.