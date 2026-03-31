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Disneyland Paris ganha mundo imersivo inspirado em 'Frozen'

Área aposta em imersão total ao transportar o público para Arendelle, com destaque para passeio de barco, shows e experiências interativas

Mundo de Frozen: Visitantes podem explorar o reino de Elsa e Anna em nova experiência (Sylvain Beche/Disney)

Mundo de Frozen: Visitantes podem explorar o reino de Elsa e Anna em nova experiência (Sylvain Beche/Disney)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de março de 2026 às 12h23.

A Disney inaugurou no último dia 29 a aguardada área temática dedicada ao universo de Frozen na Disneyland Paris. O espaço, chamado “Mundo de Frozen”, faz parte de uma ampla transformação do segundo parque do complexo, que agora passa a se chamar Disney Adventure World.

A nova área recria o reino fictício de Arendelle em escala real, com cenários inspirados diretamente nos filmes da franquia. Entre os destaques está uma montanha de gelo imponente e a presença de locais icônicos, como o castelo de Elsa e a vila onde vivem os personagens.

A principal atração é o "Frozen Ever After", um passeio de barco musical que leva o público por momentos marcantes da história, com efeitos especiais, trilha sonora e personagens como Elsa, Anna e Olaf ao longo do percurso.

Os visitantes podem explorar a vila de Arendelle, um espaço cenográfico com arquitetura nórdica e um novo restaurante, o Taverna Nordic Crowns, que oferece fast food de inspiração escandinava. O espaço tem duas opções de menu (com prato principal, sobremesa e bebida) com preços a partir de 22 euros por pessoa.

Baía de Arendelle

Baía de Arendelle (Disney)

Mundo de Frozen

Além do encontro com os personagens, a área também conta com o show “Uma Celebração em Arendelle”, que acontece várias vezes ao dia, com duração de 15 minutos. No centro do espaço, há um lago que funciona como palco para espetáculos, especialmente à noite, com efeitos visuais, luzes e performances que ampliam a imersão no universo de Frozen.

E para levar uma lembrancinha para a casa, os fãs podem passar na loja "Arendelle Boutique", que conta com souvenirs e outros produtos com a temática de Frozen.

A abertura do “Mundo de Frozen” marca uma nova fase para a Disneyland Paris, que passa por um investimento bilionário para ampliar e modernizar suas atrações. A proposta é oferecer experiências mais imersivas, acompanhando a demanda do público por ambientes que reproduzam universos cinematográficos de forma cada vez mais realista.

World of Frozen

"World of Frozen" foi inaugurado na Disneyland Paris (Disney)

O sucesso de Frozen

“Frozen” foi lançado em 2013 e rapidamente alcançou o topo das bilheterias entre as animações. Hoje, o posto pertence a “Zootopia 2”. Além do sucesso financeiro, o filme se transformou em um fenômeno cultural, com personagens e trilha sonora que conquistaram o público em escala global.

Já em 2018, o diretor criativo da Walt Disney Imagineering, Michel den Dulk, iniciou o desenvolvimento da versão do universo de Frozen para a Disneyland Paris. O profissional já tinha experiência com o projeto, pois participou da criação de atrações inspiradas na franquia em outros parques da Disney, como o Walt Disney World e a Hong Kong Disneyland.

Sem Olaf não teria a mesma magia

Nenhuma jornada pelo universo de Frozen estaria completa sem Olaf, o boneco de neve que transformou o simples gesto de um abraço em símbolo de afeto. Leve, curioso e irresistivelmente carismático, ele atravessa Arendelle como se tivesse saído direto da tela para o mundo real.

Segundo o engenheiro Chris Gould, o realismo impressionante do personagem é fruto de avanços recentes na robótica. A tecnologia permite que Olaf se mova com liberdade, como se seguisse seus próprios pensamentos, explorando o ambiente com naturalidade. Ele não apenas existe no espaço, ele parece pertencer a ele.

Olaf, agora, fala, responde e compartilha momentos com quem se aproxima. Seus movimentos são precisos e seus trejeitos, familiares. Ainda não distribui abraços quentinhos, mas a promessa está no horizonte.

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