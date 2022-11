CCXP22: Keanu Reeves terá painel com quadrinista brasileiro; saiba quem é

Eis uma curiosidade sobre Keanu Reeves: além de ator, ele também é roteirista de histórias em quadrinhos. No início deste ano, o artista lançou "Unindo Forças: BRZRKR e Além", uma série de três volumes publicada no Brasil pela Panini e que levou, na produção, a assinatura de um quadrinista brasileiro: Rafael Grampá.

No dia 3 de dezembro, Reeves estará em São Paulo na Comic Con Experience (CCXP). O eterno protagonista de Matrix vem para promover "John Wick 4", em painel da Paris Filmes. No domingo, 4, ele participa com o quadrinista do painel de BRZRKR, ao lado de Grampá, no Palco Thunder by Cinemark, às 18h30.

"Estou muito animado e honrado por me juntar ao excepcional Rafael Grampá no Brasil, na CCXP deste ano, e compartilhar com os fãs nossa colaboração no BRZRKR e em projetos futuros" diz Reeves.

"Todo mundo já conhece e ama Keanu Reeves, o artista genial e ícone mundial. Agora, em uma oportunidade única, poderão conhecer um pouco mais sobre o grande criador e contador de histórias que ele é. Estou emocionado com a experiência épica de pisar nesse palco ao lado dele e espero que revelar o processo do que estamos criando juntos seja tão inspirador para o público da CCXP quanto está sendo para mim", completa Grampá.

Quem é Rafael Grampá?

O quadrinista brasileiro vencedor do Eisner Awards Rafael Grampá ganhou destaque mundial com sua primeira graphic novel, "Mesmo Delivery" e, em uma recente colaboração com o lendário Frank Miller, lançou a continuação de um dos maiores clássicos do Batman intitulado "O Cavaleiro das Trevas: A Criança Dourada”.

O artista começou a carreira aos 14 anos, quando desenhava brasões de bandeiras para municípios do Rio Grande do Sul. Foi só em 2004 que o artista começou a avançar na carreira: ele trabalhou como diretor de animação e concept designer para o estúdio de animação Lobo/Vetor Zero até 2007, quando publicou "5", em conjunto de Gabriel Bá, Fábio Moon, Becky Cloonan e Vasilis Lolos.

Com a antologia, os artistas se consagraram como os primeiros brasileiros a receberem o Eisner Awards, o Óscar dos quadrinhos.

A partir de 2010, o quadrinista avançou para o mercado de super-heróis. Naquele ano, foi convidado pela Marvel Comics para criação de "Strange Tales 2". Dali, roteirizou e ilustrou "Querido Logan" que o consagrou como primeiro brasileiro a escrever um roteiro para editora americana a ser publicada nos Estados Unidos.

Ele também contribuiu para algumas histórias do Batman, pela DC Comics.

BRZRKR e o incrível sucesso de vendas

Além de ser um quadrinho recordista de vendas nos Estados Unidos, BRZRKR será adaptada para um longa-metragem e uma série de animes da Netflix, estrelados pelo ator. A estreia está prevista para 2023, ainda sem data específica.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Keanu Reeves (ator em "Matrix"), John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Katherine McNamara (atriz em "Shadowhunters" e "Arrow"), Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem") Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor) e Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

O último lote de ingressos para a feira já está acabando e alguns dos dias estão esgotados. Os dias 1, 2 e 4 de dezembro ainda estão disponíveis, assim como a Epic Experience — credencial exclusiva e colecionável que dá acesso aos quatro dias de evento e a spoiler night — e o Unlock.

O ingresso comum para os quatro dias de feira e o exclusivo para sábado, 3 de dezembro, já estão esgotados.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

