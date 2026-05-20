Eles vão faturar R$ 120 milhões levando o transplante capilar para o interior do Brasil

A Novofio, rede fundada em 2021 e especializada em tratamento e transplante capilar, quer acelerar sua presença no interior do país.

A empresa tem hoje 60 unidades vendidas — dessas, 45 em operação. A meta é chegar ao fim de 2026 com 100 clínicas comercializadas.

Em 2025, a rede fechou com faturamento de R$ 70 milhões, crescimento de 80% em relação ao ano anterior. Para este ano, a empresa projeta receita de R$ 120 milhões.

O avanço acontece depois de um ciclo inicial mais lento de expansão. Nos primeiros anos, a rede testou formatos de franquia, validou a operação e ajustou processos médicos antes de acelerar o crescimento.

“Quando você fala de saúde e medicina, a gente precisa ter um controle importante nessa expansão”, afirma José Carlos Semenzato, sócio da empresa. “O desafio foi chegar até aqui. Hoje está mais fácil porque já temos 45 franqueados operando com sucesso.”

A aposta no fio

A Novofio nasce em 2021, mas a conversa entre o médico dermatologista Marcos Kawasaki e o empresário José Carlos Semenzato começou em 2020.

Especialista em transplante capilar, Kawasaki já operava três clínicas próprias quando buscou o grupo SMZTO. “Percebi que, acima dessa quantidade, ficaria difícil manter atenção e qualidade em todas as operações. Foi aí que entendi que a franquia seria o modelo mais eficiente para crescer”, afirma.

Segundo ele, a primeira dúvida apresentada ao grupo era se o segmento teria escala suficiente para sustentar uma rede.

A resposta veio após meses de conversas e análise operacional. Para Semenzato, o ponto de virada foi a construção de um modelo híbrido entre transplante e terapia capilar.

“Eu provocava o Marcos dizendo que só transplante capilar não escalaria. A tese começou a fazer sentido quando ele mostrou que a operação poderia combinar 60% de transplantes com 40% de tratamentos capilares, atendendo uma demanda recorrente de mulheres com queda de cabelo e alopecia”, afirma Semenzato.

A estruturação da Novofio levou cerca de um ano e meio antes da estreia oficial da franquia, em junho de 2021. Nesse período, a empresa desenhou processos operacionais, validou a viabilidade financeira das unidades e criou protocolos de treinamento técnico para médicos e equipes.

Com o início das vendas, a estratégia foi de expansão controlada.

“Decidimos vender só 10 unidades no começo para validar o modelo na prática. A ideia era entender se os franqueados estavam satisfeitos, se as clínicas davam retorno e se a operação funcionava antes de acelerar a expansão”, diz Semenzato.

Depois do primeiro lote de unidades, a empresa passou a adotar um modelo de expansão em “degraus”: só avançava para novas vendas quando parte relevante das clínicas já estava inaugurada e operando. Esse ritmo permitiu ajustar processos médicos, treinamento de equipes e padronização operacional ao longo do tempo.

O novo plano: cidades menores e polos regionais

Para chegar a 100 unidades até o fim de 2026, a estratégia da rede está na interiorização. A leitura é que cidades médias funcionam como polos regionais, concentrando demanda de municípios menores ao redor.

“A unidade de Picos, no Piauí, mostrou para a gente que o potencial não está só no tamanho da cidade. Apesar de ter cerca de 80 mil habitantes, ela atende uma macrorregião de aproximadamente 450 mil pessoas e se mantém entre as clínicas de maior faturamento da rede”, afirma Kawasaki.

A lógica passa por criar clínicas em municípios menores conectados a operações regionais maiores. Semenzato cita cidades do interior paulista como Catanduva, Fernandópolis e Andradina como exemplos do perfil buscado pela empresa.

“São cidades que funcionam como hubs regionais. A população do entorno converge para elas”, afirma.

Atualmente, todas as unidades da Novofio operam com estrutura completa para procedimentos médicos e seguem exigências da Vigilância Sanitária. As clínicas contam com dois centros cirúrgicos, adotados como padrão para evitar interrupções operacionais.

O modelo combina transplante capilar e tratamentos clínicos, com áreas dedicadas a cada tipo de atendimento. O investimento inicial parte de R$ 350 mil, com prazo de retorno estimado entre 18 e 24 meses.

A dificuldade de crescer em saúde sem perder controle

A expansão levou a rede a ajustar sua estrutura interna para sustentar o crescimento sem abrir mão da padronização clínica.

A empresa passou a descentralizar parte das decisões técnicas ao trazer o médico Audir Carvalho Jr., até então franqueado da rede, para a operação como responsável técnico do grupo.

Na prática, ele atua como elo entre a franqueadora e os franqueados, acompanhando a execução dos procedimentos, apoiando a padronização dos protocolos e participando da gestão do conhecimento clínico.

Além da estrutura técnica, a rede reforçou o modelo de treinamento como pilar da expansão. Médicos, enfermeiros e equipes administrativas passam por capacitação contínua em uma universidade corporativa em São Paulo, com foco em protocolos, processos de venda consultiva e execução de procedimentos.

O crescimento também levou a empresa a testar diferentes perfis de franqueados ao longo dos últimos anos, incluindo médicos operadores, investidores e perfis híbridos com atuação em gestão. O processo ajudou a refinar os critérios de seleção. “Você escolhe um franqueado para ficar junto por 10 ou 15 anos. Não é só análise financeira”, afirma Semenzato.