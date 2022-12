CCXP22: 'John Wick: Baba Yaga' será o último da franquia e promete elevar o nível, diz Keanu Reeves

A noite de sábado, 3, dos painéis da CCXP fechou em grande estilo. No Palco Thunder by Cinemark, Keanu Reeves trouxe informações inéditas, spoilers e um clima de nostalgia para promoção de "John Wik: Baba Yaga".

"O primeiro grande erro das pessoas é tentar matar John Wick. O segundo é perder esse filme", iniciou o artista assim que chegou ao palco.

Atração mais aguardada da noite, Reeves prometeu que a quarta edição da franquia elevou o nível. "A sequência é ambiciosa, teremos muitos personagens novos. E claro, o objetivo de John neste filme é diferente dos outros, mas não posso ir além disso" brincou o artista.

A introdução do artista ao palco contou com uma extensa apresentação de dançarinos, orquestra ao vivo e direito a um vídeo exclusivo à CCXP com cenas inéditas e detalhes dos bastidores. O filme tem lançamento marcado para 23 de março de 2023.

O último filme da franquia é também o mais aguardado

Falando sobre os bastidores, Reeves destacou que o maior desafio do quarto filme da franquia foi a preparação física. "Passei vários meses me preparando para isso, foram aulas de luta, de direção. Mas, sendo sincero, estou ficando velho, tenho 58 anos, está ficando mais difícil gravar essas coisas", declarou. "E também por isso... bem, esse será o último 'John Wick'. Acreditem: tem muito amor e diversão envolvidos", completou.

Ainda no palco, o ator garantiu aos fãs: “Esse filme é algo muito louco, vocês não estão preparados. Teremos muitas surpresas, novos personagens... Tem muita coisa nova por vir. Nós realmente elevamos o nível e fizemos algo muito maior”, garantiu.

Detalhes dos bastidores e cenas inéditas

Keanu também falou mais sobre a produção, locais visitados durante as gravações, e sobre a mensagem do filme.

"Esse filme foi gravado em tantos lugares... Foi Berlim, Paris, Japão, enfim, a lista é longa. Queríamos algo histórico para esse quarto filme", falou o artista.

E Reeves deu a cartada do principal spoiler do dia, o mais aguardado: John Wick finalmente terá sua paz?

"O personagem nunca teve uma redenção, um tempo de paz. Se esse é o momento... bem... Para saber se isso vai acontecer agora, acho que vocês precisam ver o filme" brincou Reeves.

'Tudo pode ser uma arma na mão de John Wick'

Não é novidade que a saga 'John Wick' é repleta de momentos cheios de ação, mas o que poucos sabem é que a grande maioria das cenas são realizadas sem a ajuda de um dublê.

Para a gravação do novo filme, Reeves manteve treinos constantes de tiro, artes marciais e até aulas de direção para poder se entregar ao máximo nas cenas de ação.

"Tem tantas cenas de ação nesse filme que, bem, para mim, a parte mais desafiadora foi treinar para essa os momentos de luta. Posso dizer que vocês vão ter muitas surpresas durante o filme, tem bastante judô e jiu-jitsu" esclareceu o ator.

E sobre as cenas icônicas de luta com armas de todos os tipos, ele deixou claro aos brasileiros: as armas usadas no filme serão variadas e diversas.

"Tudo pode ser uma mão na arma de John Wick, mas acho que o que eu mais gostei foi o livro. E acreditem se quiser, ele é pesado", completa o ator.

A cena citada pelo ator pode ser uma pequena referência à uma piada clássica dos filmes da série, onde o personagem John Wick é famoso por ter tirado a vida de um homem utilizando apenas um lápis.

Apesar da saga 'John Wick' estar chegando a seu fim, o ator teve a oportunidade de resumir todo o trabalho nos filmes em uma palavra: "Diversão".

Assista ao trailer de 'John Wick'

Leia a sinopse de 'John Wick: Baba Yaga'

John Wick (Keanu Reeves) descobre um caminho para derrotar a Alta Cúpula. Mas antes que ele possa ganhar sua liberdade, Sr. Wick deve enfrentar um novo inimigo com poderosas alianças em todo o mundo e forças que transformam velhos amigos em inimigos.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

