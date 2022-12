‘The Last of Us’ anuncia trailer inédito na CCXP, com cenas nostálgicas do jogo

Para promover seu mais novo - e aguardado - lançamento, a HBO trouxe um trailer inédito de "The Last of Us" à CCXP. Com cenas nostálgicas dos jogos e cenários já reconhecidos, a série promete trazer uma nova dimensão sobre a relação de Joel e Ellie.

Craig Mazin, produtor executivo da série, jogou grandes expectativas durante o painel. "Eu acho que vocês não perdem por esperar porque, para ser sinceros, ninguém nunca fez algo melhor do que fizemos com essa história", destacou. "É bom porque o show foi feito por fãs e para fãs, nós temos muito carinho com 'The Last of Us'".

TUDO SOBRE CCXP 2022: atrações, como chegar, dicas e programação

O Palco Thunder recebeu Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os cocriadores e produtores executivos da série Neil Druckmann e Craig Mazin.

"Eu não consigo acreditar que conseguimos chegar até aqui, de verdade. Foi muito importante adaptar os pontos principais desse jogo, os favoritos dos fãs, mesmo que tenha sido desafiador para trazer uma adaptação boa, fidedigna a essa história", comentou Pedro Pascal durante o evento.

Um novo Joel e Ellie, ainda mais conectados

Para Merle, que dublou a voz da personagem "Marlene" pelos últimos dez anos, o publico pode esperar personagens conhecidos, mas com algumas diferenças. "É um desafio, eu tive que rever a forma como pensava na Marlene, mas posso dizer que vocês ficarão muito impactos, a produção está impecável".

"Na verdade, nós revimos toda a ação da Ellie, nós olhamos para ela de novo e foi difícil ver essa dimensão entre Pedro e Bella. Eu tive que me controlar várias vezes, porque fiquei muito emocionada no processo", acrescentou a atriz.

Questionado sobre o relacionamento de Joel e Ellie, Pascal falou sobre a jornada dentro e fora da série. "Estamos passando por essa experiência juntos, então eu tive uma ligação muito forte com a Bella, isso foi o propulsor para começar a nossa 'caminhada' pelo apocalipse", disse.

Sobre a produção da série, Neil Druckmann afirmou que a maneira como o show foi construído vai fazer com que os fãs se apaixonem ainda mais por Joel e Ellie, mesmo que já saibam o final e tudo o que vai acontecer (em partes).

"É fácil se apaixonar por eles [Joel e Ellie]. É uma experiência única, e eu vejo que essa será uma série muito apaixonante".

Para Bella Ramsay, esses personagens são apaixonantes porque a relação entre ela e Pascal se tornou muito especial nas filmagens. "Se ficou tão bom, é porque me senti a vontade com Pedro. É assustador começar esse projeto, porque ele tem muita emoção envolvida".

Assista ao trailer de 'The Last of Us'

