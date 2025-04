'The Last of Us': 2ª temporada estreia com mais de 5,3 milhões de espectadores

A segunda temporada de "The Last of Us" estreou no último domingo, 13, com altas expectativas dos fãs. E o público pagou para ver: a audiência do primeiro episódio atingiu 5,3 milhões de espectadores. O número é 13% maior que a estreia da primeira temporada, que foi vista por mais de 4,7 milhões de pessoas em janeiro de 2023.

Os dados são um compilado entre estudo da Nielsen de pessoas que assistiram pela TV por assinatura com dados próprios da Warner Bros. Discovery no streaming.

O estúdio ressaltou, ainda, que o público também revisitou a primeira temporada antes de assistir à segunda. O crescimento foi 150% maior nos últimos sete dias, em comparação com a semana anterior à de estreia.

Em 2023, a primeira temporada de "The Last of Us" registrou uma média de 32 milhões de visualizações e se tornou a segunda série de drama mais assistida da plataforma — atrás somente de "House of the Dragon". O segundo episódio atingiu 5,7 milhões de pessoas. O último atingiu o ápice: mais de 8,2 milhões de espectadores.

Veja o trailer da 2ª temporada de 'The Last of Us'

'The Last of Us': veja as datas de cada episódio da 2ª temporada

13/4: episódio 1

20/4: episódio 2

27/8: episódio 3

04/5: episódio 4

11/5: episódio 5

18/5: episódio 6

25/5: episódio 7

Como assistir todos os episódios de ' The Last of Us'?

A Max contém todos os episódios da primeira temporada de "The Last of Us" disponíveis em seu catálogo.