Paul Dano reage pela 1ª vez à fala de Tarantino sobre ser o 'pior ator'

O ator Paul Dano falou pela primeira vez sobre as críticas feitas por Quentin Tarantino à sua atuação no filme "Sangue Negro". A declaração ocorreu durante o Festival de Cinema de Sundance, nos Estados Unidos.

Questionado sobre o episódio, Dano evitou responder diretamente ao diretor. Em entrevista à Variety, o ator afirmou estar grato pelo apoio recebido após a repercussão do caso. Para ele, as manifestações públicas de colegas e fãs dispensaram uma resposta pessoal.

“Fiquei extremamente grato por o mundo ter se manifestado a meu favor”, afirmou o ator. “Isso fez com que eu não precisasse fazê-lo”, completou.

Críticas de Quentin Tarantino a Paul Dano: entenda o caso

As declarações de Tarantino ganharam repercussão após sua participação em um podcast. Durante a conversa, o diretor criticou a atuação de Dano em "Sangue Negro" e afirmou que o ator teria comprometido o resultado do filme.

Na entrevista, Quentin Tarantino chegou a classificar Dano como “o pior ator do SAG”, sindicato que representa atores de cinema e televisão nos Estados Unidos.

A fala gerou forte reação nas redes sociais e entre profissionais do setor.

Lançado em 2007, o filme é dirigido por Paul Thomas Anderson. Dano interpreta os gêmeos Eli e Paul Sunday, personagens centrais na trama.

O longa é protagonizado por Daniel Day-Lewis e é frequentemente citado como um dos principais títulos do cinema contemporâneo.

Apoio de Hollywood após declarações de Tarantino

Após as críticas, nomes relevantes da indústria saíram em defesa do ator. A atriz Toni Collette, colega de Dano em "Pequena Miss Sunshine", criticou publicamente a postura do diretor.

Os cineastas Jonathan Dayton e Valerie Faris também se manifestaram. Eles destacaram a trajetória profissional e o reconhecimento do ator.

Durante uma premiação recente, George Clooney afirmou que seria uma honra trabalhar com Dano. O ator também criticou ataques pessoais no meio artístico.