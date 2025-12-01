Caso Diddy: documentário produzido por 50 Cent chega à Netflix

"Sean Combs: The Reckoning", série documental em quatro episódios sobre o caso de Sean “Diddy” Combs, estreia na Netflix nesta terça-feira, 2.

O projeto, produzido pelo rapper Curtis “50 Cent” Jackson e dirigido por Alexandria Stapleton, acompanha os dias que antecederam o julgamento que levou o artista à prisão.

No teaser, Diddy aparece seis dias antes da prisão, em um quarto de hotel em Nova York, afirmando ao advogado: “Estamos perdendo”. Ele pede que alguém que “tenha lidado com o negócio mais sujo dos sujos” o ajude.

O registro inclui imagens feitas antes da detenção e destaca a tensão crescente enquanto o caso avançava. Confira o teaser:

Imagens inéditas de P Diddy

A produção reúne entrevistas exclusivas com ex-associados, amigos de infância, artistas e antigos funcionários de Diddy. Também há diversos vídeos gravados por Diddy e amigos, mostrando a reação dele ao processo

"Foi surpreendente que ele realmente filmou tudo isso", disse 50 Cent ao Good Morning America.

O produtor e Diddy têm uma relação conflituosa desde a década de 2000, mas, segundo 50 Cent, não é um projeto vingativo. "O que alguns consideram uma rivalidade de 20 anos é, na realidade, eu ficando desconfortável com ele sugerindo que ia me 'levar às compras'. Não é pessoal", afirmou."Se eu não tivesse dito nada sobre, seria interpretado como o hip-hop aceitando os comportamentos dele."

Em declarações ao Deadline, Stapleton afirmou que o caso é um teste cultural sobre como a sociedade lida com alegações de abuso envolvendo figuras poderosas.

Para ela, a história funciona como um “espelho” que reflete o modo como idolatramos celebridades. 50 Cent, também ao Deadline, disse sentir orgulho do trabalho e agradeceu às pessoas que aceitaram compartilhar seus relatos.

Relembre o caso de P Diddy

Diddy cumpre atualmente pena de quatro anos e dois meses na penitenciária de segurança mínima de Fort Dix, em Nova Jersey. Ele foi considerado culpado de duas acusações de transporte de pessoas com a finalidade de prostituição, em violação à Mann Act, uma legislação dos Estados Unidos.

Após um julgamento que durou quase dois meses com 24 dias de audiência, Diddy foi condenado pelo juiz Arun Subramanian.

O processo judicial contra Combs começou em 2017, quando ele foi acusado de uma série de crimes graves, incluindo tráfico sexual, sequestro, uso de drogas para facilitar abusos e transporte de pessoas para fins de prostituição.

A série aborda sua ascensão meteórica no mercado musical, desde a Bad Boy Entertainment até o impacto decisivo no hip-hop nos anos 1990. O documentário revisita as diversas identidades do artista — Puffy, Puff Daddy, Diddy — e expõe denúncias de coerção sexual, agressão e estupro, que ele negou durante o julgamento.