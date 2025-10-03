Sean 'P. Diddy' é condenado a 4 anos de prisão; saiba quais são os crimes

O rapper e empresário Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy, teve sua sentença criminal anunciada nesta sexta-feira, 3. Após um julgamento que durou quase dois meses com 24 dias de audiência, Diddy foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão.

Além da prisão, o juiz Arun Subramanian determinou que Sean Combs pague multa de US$ 500 mil.

O processo judicial contra Combs começou em 2017, quando ele foi acusado de uma série de crimes graves, incluindo tráfico sexual, sequestro, uso de drogas para facilitar abusos e transporte de pessoas para fins de prostituição.

Durante o julgamento federal realizado em Nova York, Combs foi absolvido das acusações principais, como conspiração para cometer crimes organizados e tráfico sexual, que poderiam ter levado a uma pena de prisão perpétua.

Contudo, ele foi considerado culpado de duas acusações de transporte de pessoas com a finalidade de prostituição, em violação à Mann Act, uma legislação dos Estados Unidos.

Acusações e comportamento abusivo

As acusações de tráfico de pessoas se referem a dois episódios em que Combs teria facilitado o transporte de ex-namorados para encontros que envolviam pagamentos em festas e hotéis, nos quais o uso de drogas também estava presente.

Além disso, o processo revelou um padrão de comportamento abusivo e violento de Combs, com alegações de ex-parceiras, funcionários e outras pessoas próximas ao ambiente artístico que o acusaram de agressões físicas, assédio e abuso psicológico.

Muitos afirmaram que ele usou sua influência e poder para intimidar ou silenciar as vítimas ao longo de mais de uma década.

O documentário, intitulado Diddy: Como Nasce um Bad Boy, traz imagens inéditas e depoimentos de vítimas, funcionários e ex-parceiras do rapper, revelando acusações graves de tráfico sexual, agressão e estupro.

Sentença e apelo por clemência

Na fase de sentença, Combs apresentou uma carta ao juiz, expressando arrependimento parcial pelos seus atos e pedindo clemência. A promotoria, por sua vez, pediu uma pena superior a 11 anos de prisão, argumentando a gravidade e a natureza recorrente dos crimes.

O júri deliberou por mais de 13 horas antes de anunciar o veredito em julho de 2025. Enquanto a promotoria defendia uma pena severa, solicitando pelo menos 11 anos e três meses de prisão, a defesa pedia uma sentença mais branda, de cerca de 14 meses, alegando que Diddy não obteve lucro pessoal com as ações pelas quais foi condenado.