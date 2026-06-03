'Louco demais', diz Trump a Netanyahu em conversa telefônica

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que chamou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de "louco demais" durante uma conversa telefônica sobre a escalada dos confrontos no Líbano.

Apesar da crítica, Trump afirmou que mantém uma boa relação com o líder israelense.

Em entrevista ao podcast do New York Post divulgada nesta quarta-feira, 3, Trump disse que ficou incomodado com os ataques recorrentes envolvendo Israel e o Líbano.

“Eu estava um pouco chateado com seus constantes confrontos com o Líbano”, afirmou. Em seguida, ressaltou a relação próxima entre os dois líderes. “Gosto muito de Bibi. E trabalho muito bem com ele.”

A declaração confirma informações divulgadas anteriormente pelo portal Axios, segundo as quais Trump teria demonstrado irritação com a ampliação da ofensiva israelense no Líbano.

Segundo relatos citados pela imprensa americana, o presidente dos EUA teria dito a Netanyahu que ele estava “louco demais” após o premiê afirmar que Israel continuaria atacando alvos ligados ao Hezbollah em Beirute caso os disparos contra território israelense persistissem.

A intensificação dos confrontos preocupa Washington por ameaçar o cessar-fogo vigente na região e dificultar as negociações diplomáticas conduzidas pelos Estados Unidos com o Irã.

EUA tentam avançar em acordo regional

Após a conversa com Netanyahu e contatos mantidos com representantes do Hezbollah, Trump anunciou nesta semana que Israel e o grupo libanês concordaram em interromper temporariamente os ataques.

O episódio ocorreu poucas horas depois de o Irã informar que havia suspendido as negociações com os Estados Unidos em resposta às ações militares israelenses no Líbano. Trump, porém, negou que as conversas tenham sido interrompidas e afirmou que o diálogo segue em andamento.

Nas últimas semanas, Washington e Teerã trocaram propostas para um possível acordo que encerre as tensões regionais e permita a reabertura do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo.

Entre as exigências apresentadas pelo governo iraniano está o fim da ofensiva israelense no território libanês.

Na mesma entrevista, Trump afirmou que gostaria de se reunir com o líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei.

“Eu gostaria de me encontrar com ele, e provavelmente vamos nos encontrar em algum momento, dependendo de como as coisas se desenvolverem”, declarou.

*Com EFE