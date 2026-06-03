Paraná Pesquisas: Jorge Viana tem 34,7% e lidera corrida ao Senado pelo Acre

O ex-senador Jorge Viana (PT) lidera a disputa por uma das duas vagas ao Senado no Acre, segundo o levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 3. No primeiro cenário estimulado pela pesquisa, Viana aparece com 34,7% das intenções de voto.

Na sequência, o ex-governador Gladson Cameli (PP) registra 32,6%, tecnicamente empatado dentro da margem de erro de 3,2 pontos percentuais com o senador Márcio Bittar (União), que soma 29,9%. O deputado Coronel Ulysses (União) tem 21,9% e Mara Rocha (MDB) aparece com 21,6%.

O senador Sérgio Petecão (PSD) registra 13,9%, seguido por Jéssica Sales (MDB), com 11,3%, e Dr. Eduardo Velloso (Solidariedade), com 9%. Júnior Feitosa (DC) fecha a lista com 1,6%. Os votos brancos e nulos somam 5,2%, enquanto 3,8% não souberam ou não opinaram.

Cenários alternativos

No segundo cenário da corrida ao Senado pelo Acre, sem Gladson Cameli e Júnior Feitosa, Jorge Viana mantém a liderança com 35,1% das intenções de voto. Márcio Bittar aparece em segundo lugar, com 33%.

Coronel Ulysses registra 25%, seguido por Mara Rocha, com 23,8%. Sérgio Petecão soma 16,4%, enquanto Socorro Neri (PP) tem 14,6%.

Jéssica Sales aparece com 13% e Dr. Eduardo Velloso registra 11,1%. Os votos em branco, nulo ou nenhum candidato somam 5,6%, e 4,3% não souberam ou não opinaram.

No terceiro cenário proposto, Jorge Viana lidera com 37,1%, seguido de perto por Márcio Bittar, que registra 36,1%.

Mara Rocha aparece com 29,1%, enquanto Coronel Ulysses soma 27%. Sérgio Petecão registra 19,9% e Dr. Eduardo Velloso tem 15,2%.

Os votos em branco, nulos ou nenhum candidato chegam a 6%, enquanto 4,6% não souberam ou não opinaram.

No quarto e último cenário, Márcio Bittar assume a liderança com 38,2%, tecnicamente empatado com Jorge Viana, que registra 37,9%.

Mara Rocha aparece com 32%, seguida por Coronel Ulysses, com 29,4%. Sérgio Petecão soma 22%.

Os votos em branco, nulos ou nenhum candidato chegam a 6,5%, enquanto 4,6% não souberam ou não opinaram.

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 1 mil eleitores do Acre entre os dias 31 de maio e 2 de junho. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código AC-01182/2026.