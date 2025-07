P. Diddy escapa de prisão perpétua, mas é condenado por outros crimes; entenda

O rapper e empresário Sean “Diddy” Combs, também conhecido como P. Diddy foi condenado nesta quarta-feira, 2, em Nova York por transporte para prostituição, em um julgamento que durou quase dois meses e envolveu acusações de tráfico sexual e conspiração para extorsão.

Apesar da condenação por transporte para prostituição, Diddy foi absolvido das acusações de tráfico sexual e conspiração para extorsão.

Diddy, de 55 anos, foi considerado culpado por ter transportado suas ex-namoradas — incluindo Cassie Ventura e uma mulher identificada como “Jane Doe” — e acompanhantes pagos para festas sexuais em diferentes estados, violando a Lei Mann, que criminaliza o transporte interestadual para fins de prostituição. Cada uma dessas duas acusações pode resultar em até 10 anos de prisão, totalizando uma pena máxima de 20 anos.

Durante o julgamento, Cassie Ventura testemunhou que participou das festas por medo das explosões de raiva de Diddy e pelo controle que ele exercia sobre sua carreira e finanças, mas o júri não considerou suficientes as provas para condená-lo por tráfico sexual. A defesa argumentou que os relacionamentos e as festas eram consensuais e que o governo exagerou o comportamento do artista.

O julgamento de Sean Diddy Combs

O julgamento, iniciado em maio de 2025, contou com um júri formado por 12 pessoas que analisaram depoimentos, imagens e vídeos relacionados às acusações. Entre as testemunhas, duas ex-namoradas de Diddy relataram que ele promovia festas com drogas e sexo, nas quais as obrigava a participar de atos sexuais com ele e outros homens.

Um dos episódios envolveu agressão à cantora Cassie Ventura, ex-companheira de Diddy por 11 anos, que tentou fugir de uma dessas festas em 2016, mas foi perseguida e agredida pelo rapper.

Diddy, que está preso desde setembro de 2024, sempre negou as acusações, afirmando que os relacionamentos e as festas eram consensuais. Ele rejeitou um acordo pré-julgamento e se declarou inocente de todas as acusações.

Acusações e condenação de Diddy

Até o momento, o júri considerou Diddy culpado em duas acusações de tráfico sexual e em duas de transporte para prostituição, crimes que podem levar a penas de até 15 anos e 10 anos de prisão, respectivamente.

No entanto, os jurados permaneceram divididos em relação à acusação de associação criminosa, que pode resultar em prisão perpétua. A decisão final sobre essa acusação ainda será anunciada.