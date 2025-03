Que horas começa o desfile das escolas de samba de SP neste sábado, 1º? Veja programação

São Paulo entrou oficialmente no Carnaval e, já neste domingo, acompanha um dia ímpar de desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi. O evento será televisionado de noite e contará com escolas já reconhecidas e favoritas do público.

Em 2024, a escola campeã do carnaval de São Paulo foi a Mocidade Alegre, apelidada por muitos paulistanos como "Morada do Samba". Concebido por Jorge Silveira e Leonardo Antan, o enredo da escola propôs a revisão do conceito de identidade brasileira.

Que horas começam os desfiles das escolas de samba neste sábado?

Neste sábado, 1º, as escolas que se apresentam são do grupo especial. O Desfile das Campeãs está marcado para o dia 8 de março, sábado.

O desfile do Carnaval paulista começa a partir das 22h30 e a primeira escola a entrar na avenida será a Água da Ouro.

Veja a ordem dos desfiles de Carnaval em SP:

De acordo com o sorteio realizado pela Liga-SP, a ordem dos desfiles será a seguinte:

Sábado, 1º de março - 2ª noite