Roland Garros terá mais uma rodada de jogos nesta segunda-feira, 1º de junho, com partidas de simples, duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas. O torneio segue mobilizando a torcida brasileira após a campanha histórica de João Fonseca, que avançou às quartas de final e volta à quadra apenas na terça-feira, 2.
Enquanto o carioca de 19 anos descansa antes do confronto contra Jakub Mensik (República Tcheca), o Brasil ainda terá representantes em ação em Paris. Luisa Stefani, Beatriz Haddad Maia e Marcelo Demoliner disputam partidas de duplas nesta segunda em busca de vaga na próxima fase.
Confira abaixo a programação completa do dia em Roland Garros.
Simples feminino
- 6h - Anastasia Potapova (Rússia) x Anna Kalinskaya (Rússia)
- 7h10 - Madison Keys (Estados Unidos) x Diana Shnaider (Rússia)
- 7h40 - Maja Chwalinska (Polônia) x Diane Parry (França)
- 15h15 - Aryna Sabalenka (Belarus) x Naomi Osaka (Japão)
Simples masculino
- 6h - Flavio Cobolli (Itália) x Zachary Svajda (Estados Unidos)
- 8h20 - Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) x Matteo Berrettini (Itália)
- 10h - Frances Tiafoe (Estados Unidos) x Matteo Arnaldi (Itália)
- 10h30 - Felix Auger-Aliassime (Canadá) x Alejandro Tabilo (Chile)
Duplas masculinas
- 6h - Mate Pavic (Croácia) / Marcelo Arévalo (El Salvador) x Sander Arends (Países Baixos) / David Pel (Países Baixos)
- 6h - Evan King (Estados Unidos) / Andre Göransson (Suécia) x Harri Heliovaara (Finlândia) / Henry Patten (Reino Unido)
- 7h10 - Hugo Gaston (França) / Titouan Droguet (França) x Quentin Halys (França) / Pierre-Hugues Herbert (França)
- 7h10 - Tim Puetz (Alemanha) / Kevin Krawietz (Alemanha) x N. Balaji (Índia) / Marcelo Demoliner (Brasil)
- 12h - Hugo Nys (Mônaco) / Édouard Roger-Vasselin (França) x Miguel Reyes-Varela (México) / Alejandro Tabilo (Chile)
Duplas femininas
- 6h - En-Shuo Liang (Taiwan) / Shuko Aoyama (Japão) x Veronika Erjavec (Eslovênia) / Eudice Chong (Hong Kong)
- 7h10 - Luisa Stefani (Brasil) / Gabriela Dabrowski (Canadá) x Ulrikke Eikeri (Noruega) / Quinn Gleason (Estados Unidos)
- 8h20 - Hanyu Guo (China) / Kristina Mladenovic (França) x Elise Mertens (Bélgica) / Shuai Zhang (China)
- 8h20 - Demi Schuurs (Países Baixos) / Ellen Perez (Austrália) x Beatriz Haddad Maia (Brasil) / Liudmila Samsonova
Duplas mistas
- 8h20 - Nikola Mektic (Croácia) / Asia Muhammad (Estados Unidos) x Andre Göransson (Suécia) / Erin Routliffe (Nova Zelândia)
- 9h30 - Sara Errani (Itália) / Andrea Vavassori (Itália) x Jackson Tracy (Estados Unidos) / Anna Danilina (Cazaquistão)
Quando é o próximo jogo de João Fonseca?
João Fonseca enfrentará Jakub Mensik (República Tcheca) pelas quartas de final de Roland Garros na terça-feira. O brasileiro tenta se tornar o primeiro tenista do país a alcançar uma semifinal de Grand Slam masculino desde Gustavo Kuerten, campeão em Paris em 2001.
Aos 19 anos, Fonseca já garantiu sua melhor campanha em torneios deste nível e encerrou um jejum de 22 anos sem um brasileiro nas quartas de final de simples de um Grand Slam.