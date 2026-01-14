Carreira

Três atitudes essenciais para jovens líderes ganharem respeito desde o primeiro dia

Os pilares da liderança jovem com alto desempenho podem ser mais simples do que parece

(Getty Images)

Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16h58.

Cada vez mais jovens assumem cargos de liderança em empresas. No entanto, conquistar respeito e liderar equipes com confiança nem sempre é simples quando a idade parece jogar contra. 

Especialmente para profissionais da nova geração em busca de alta performance, entender como agir nos primeiros passos da liderança faz toda a diferença.

Essas três atitudes simples, mas poderosas, podem moldar sua credibilidade e influência desde o início da trajetória como gestor. As informações foram retiradas de Fast Company.

1. Reconheça o que você ainda não sabe

Assumir um cargo de liderança cedo pode gerar insegurança. Muitos jovens líderes sentem a pressão de provar que estão prontos e, por isso, tentam parecer infalíveis. Mas a verdade é que reconhecer suas limitações é uma das formas mais eficazes de construir confiança com a equipe.

Líderes humildes têm maior adesão dos times, geram mais engajamento e facilitam o compartilhamento de conhecimento. Abertura e transparência não são sinais de fraqueza, mas de maturidade emocional.

2. Converse com sua equipe e com outros líderes

A liderança não precisa ser solitária. Já que você sabe o que precisa desenvolver, o próximo passo é se cercar de boas fontes de aprendizado como colegas mais experientes, gestores parceiros e, claro, sua própria equipe.

Abrir espaço para escutar, aprender com experiências reais e compartilhar decisões mostra que você valoriza colaboração. Além disso, cria uma cultura de confiança e pertencimento, em que todos se sentem parte da construção.

3. Aprenda, reaprenda e desaprenda

Ser promovido não significa que você "chegou lá". Na verdade, o cargo é apenas o começo de um novo ciclo de aprendizado. Jovens líderes bem-sucedidos cultivam uma mentalidade de constante evolução: aprendem com os erros, atualizam seus conhecimentos e têm coragem de abandonar hábitos que não funcionam mais.

Essa postura inspira os outros e cria um ambiente em que vulnerabilidade é sinal de força, não de fraqueza. A cultura de melhoria contínua começa pelo exemplo do líder.

