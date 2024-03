Liga do Carnaval de SP troca todos os jurados

A Liga-SP, responsável pelo Carnaval de São Paulo, vai trocar todos os seus jurados. A informação foi anunciada em um comunicado na última quinta-feira, 7.

A instituição afirmou que a reformulação no quadro de jurados tem como objetivo "aprimorar ainda mais o processo de avaliação dos desfiles para o Carnaval de São Paulo". "Reafirmamos o nosso compromisso de oferecer aos sambistas um espetáculo ainda mais grandioso em 2025", escreveu.

A decisão foi feita em assembleias com os presidentes das escolas de samba dos três grupos do Carnaval de SP.

"Buscaremos profissionais renomados e experientes para liderar esse importante processo, com uma gestão comprometida com a imparcialidade", diz a nota. "A nova equipe de coordenação trabalhará em estreita colaboração com os julgadores para garantir que o resultado do carnaval seja conduzido sempre de forma equitativa".